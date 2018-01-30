Протесты в Барселоне: Митингующие прорвали кордон полиции у парламента Каталонии 30.01.2018, 23:00

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В Барселоне продолжаются протесты сторонников возвращения Пучдемона на пост главы Каталонии.

Несколько сотен сторонников независимости Каталонии прорвали полицейский кордон у здания регионального парламента в Барселоне, протестуя против отказа спикера Рожера Торрента поставить на голосование вопрос об избрании Карлеса Пучдемона президентом женералитата (правительства).

Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на барселонское издание La Vanguardia.

Демонстранты, многие из которых были в масках с изображением Пучдемона, подошли вплотную ко входу в парламент, оттеснив полицию.

Они выкрикивали: «Ни шагу назад!», «Пучдемон – наш президент».

17 января парламент Каталонии собрался впервые после того, как был переизбран по решению правительства Испании.

Кандидатура Пучдемона, находящегося в эмиграции, была выдвинута большинством на пост главы правительства региона.