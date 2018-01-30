Гибридная цензура 30.01.2018, 23:26

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Блокировка сайта Russiangate по времени совпала с блокировкой в Беларуси «Хартии-97».

В российском медиа-сообществе продолжается обсуждение закрытия сайта Russiangate в контексте приближающихся президентских выборов и общей ситуации со свободой слова в стране.

Корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с главным редактором Russiangate Александриной Елагиной. На просьбу восстановить хронологию событий, предшествовавших закрытию сайта, она ответила:

– Это было очень забавно. Я стояла у себя на кухне и готовила сырный суп. Дело в том, что я решила совмещать на сайте информацию разного характера, и в частности, кроме антикоррупционных материалов печатать, например, интересные рецепты, которые мне присылали бы корреспонденты, работающие над конкретными делами.

Вот, стою я на кухне, открываю сообщение корреспондента, и вижу, что он пишет: «У тебя сайт заблокировали». Я подумала, что этого быть не может – прошло три часа с момента публикации об имуществе Бортникова. Решила проверить, и увидела, что оператор связи пишет о том, что сайт Russiangate заблокирован по решению Роскомнадзора, причины неизвестны. Я позвонила в нашу техническую службу с просьбой выяснить, в чем дело, а тем временем мне стали писать коллеги и спрашивать– что случилось? Они также присылали скриншоты с сервера Росреестра, где можно посмотреть причину блокировки любого сайта. Так вот, нас в этих списках не было.

Через час появилось сообщение Роскомнадзора о том, что мы заблокированы по пункту 15.3. Федерального закона о СМИ «за призывы к экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям».

Но это сообщение не отвечает на вопрос о причинах блокировки нашего сайта, и я надеюсь, что когда-нибудь Генпрокуратура, наконец, ответит и мне и многим другим журналистам на вопрос, почему нас заблокировали.

- А у вас есть какие-то догадки по этому поводу?

- Есть несколько возможных причин произошедшего. Первая заключается в том, что Генпрокуратура действительно провела тщательную проверку нашего сайта и обнаружила что-то, что может рассматриваться как призывы к экстремизму. При этом проверка проходила в декабре, и вот, через месяц нас закрыли.

- Но в таком случае к вам должны были приходить соответствующие уведомления от надзирающих органов…

- Нет, ни мне, ни кому-либо другому, имеющему отношение к сайту Russiangate ничего подобного не приходило, иначе я бы уж точно обратила на это внимание.

Кстати, я проконсультировалась с юристами, и они мне сказали, что у Роскомнадзора нет практики предупреждать, особенно – о внесудебных блокировках. А за призывы к экстремизму осуществляется, как раз, внесудебная блокировка. Поэтому они так вольно себя ведут. И некоторые организации сейчас занимаются тем, чтобы на основании документов заставить Генпрокуратуру сообщать о внесудебных проверках.

А сейчас я думаю: а какой же текст у нас может рассматриваться как призывы к экстремизму? Мы пишем, в основном, о коррупции, и если это считать призывами к экстремистским действиям, то у меня, наверно, неправильное мировоззрение.

Есть еще второй вариант причин произошедшего, и мне он кажется вполне логичным. Был похожий прецедент, на который мне указали мои неравнодушные коллеги. На основании того же пункта 15.3 закона о СМИ по решению Генпрокуратуры не так давно блокировали одного блогера в «Живом Журнале», потому что в одной из своих записей он сослался на «Открытую Россию», которую недавно признали «нежелательной организацией» и сайт которой также заблокировали на территории Российской Федерации.

Но с другой стороны я понимаю, что для того, чтобы найти у нас ссылку на «Открытую Россию», нужно очень постараться. Конечно, она где-то у нас была, но я даже не помню сейчас – когда и в какой связи…

- Я обратила внимание, что ваш сайт нередко обращался к петербургским темам. Вы писали о сыне губернатора Полтавченко, теперь вот – о находящейся в окрестностях Петербурга незадекларированной собственности главы ФСБ Александра Бортникова. Были и другие материалы. Это – случайность?

- У нас были расследования и по поселкам в Московской области, о том, кто живет вблизи Сколково.

Так что нельзя сказать, что Петербург и Ленобласть – это наша специализация. С другой стороны, это же заповедные края. На побережье практически любого озеро озера можно увидеть огромные особняки, окруженные заборами. Это можно проверить по карте Росреестра. Один Сестрорецк чего стоит!

- Что вы теперь собираетесь делать в связи с этой ситуацией? Будете ли вы подавать в суд, пытаться выяснить причины произошедшего?

- Конечно, мы в любом случае будем стараться прояснить суть дела, потому что нам любопытна механика того, что случилось с нашим сайтом. Мне недостаточно собственных догадок, я хочу знать ответ.

Чем я буду заниматься в дальнейшем? Думаю, что мне и моей команде нужен некоторых отдых, а список дальнейших планов пока чист.

«С точки зрения властей фон должен быть серым»

Блокировка сайта Russiangate по времени совпала с блокировкой в Беларуси оппозиционного сайта «Хартия-97» (Charter97.org).

Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» отметил: «Когда-то я внимательно следил за тем, что происходит в Беларуси, и было совершенно очевидно, что там отрабатываются технологии, которые затем применяются и в России. Так было лет 10 – 12 назад, сохраняется ли эта тенденция и сейчас – не могу сказать».

Возвращаясь к случаю с блокировкой сайта Russiangate, Симонов подчеркнул: «Удушение свободы прессы слова в России идет неторопливо и постепенно. И это – еще один шаг в том же направлении. И своеобразная логика со стороны власти в этом есть – все, что выделяется в плане хотя бы относительно свободой и независимостью постепенно становится слишком заметным на общем фоне. А с точки зрения властей фон должен быть серым».

В этих условиях, по мнению президента Фонда защиты гласности, сотрудникам закрытых по решению властей средств массовой информации остается только вписаться в общий серый фон. «Это противоречит всему тому, что я делал и говорил в течение последних 25 лет, но, как говорится – что делать-то? Людям же надо как-то жить».

Куда девалась фамилия Бортникова из списка Росреестра?

Соучредитель содружества журналистов-расследователей «Фонд 19/29» Галина Сидорова полагает, что гонения на независимые СМИ, подобные сайту Russiangate, с одной стороны, добавляет известности и самим ресурсам, и журналистам, печатающим разоблачительные материалы, и темам, к которым они обращаются. «Как известно, в интернете ничего не пропадает бесследно, и если мы говорим о материалах сайта Russiangate, то материал о директоре ФСБ Бортникове, или о его “полном тезке и однофамильце”, как сейчас принято говорить, просто был перемещен на другие платформы, где его могли прочитать многие люди. Даже те, кто в обычных условиях не обратил бы на него внимание», – считает Сидорова.

С другой стороны, по мнению собеседницы «Голоса Америки», вполне возможно, что желание отомстить расследовательскому интернет-ресурсу возобладало над всеми другими соображениями. «Ведь в данном случае речь идет о конкретном человеке, который в силу своего служебного положения имеет возможность воспользоваться некими техническими средствами, чтобы дать волю своим злым эмоциям, и показать таким образом, какой он крутой», – поясняет она. И добавляет, что, скорее всего, именно это обстоятельство было главным, а уже потом было соображение о том, что сайт и раньше публиковал острые антикоррупционные материалы.

Кстати, вскоре после публикации фамилия Бортникова пропала из Росреестра в списке владельцев земли на Карельском перешейке.

Характеризуя ситуацию со свободой слова в целом, Галина Сидорова отмечает: «Нервная обстановка в связи с надвигающимися на нас так называемыми “выборами” толкает российских высших чиновников на резкие и не вполне адекватные поступки. И вдобавок – с не вполне предсказуемыми последствиями».

И подытоживает: «Вообще, идет наступление “гибридной цензуры”. Потому что, с одном стороны, как известно, цензура запрещена Конституцией. А с другой стороны используются все возможности – и “как бы законные”, и “как бы притянутые к законам” для того, чтобы осуществить цезуру. С моей точки зрения, именно это сейчас и происходит».