$386,4 млрд составляет суммарное состояние бизнесменов из «кремлевского доклада» 30.01.2018, 23:43

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Всего в «кремлевском докладе» перечислены 96 предпринимателей.

Все попавшие в «кремлевский доклад» представители российского бизнеса являются участниками списка Forbes с капиталами свыше $1 млрд. Их совокупное состояние составляет свыше $386 млрд, передает РБК.

Все фигуранты «кремлевского доклада» Минфина США, попавшие в раздел «Олигархи», являются участниками списка Forbes, состояние каждого из которых оценивается более чем в $1 млрд. Это следует из обнародованной незасекреченной части доклада, опубликованной Минфином.