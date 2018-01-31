Мартин Угла: Надо проработать санкции против причастных к блокированию «Хартии-97» 5 31.01.2018, 7:35

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Мартин Угла

Вопрос свободы слова в Беларуси должен стать главным в повестке ЕС.

Такие нарушения свободы слова, как блокирование крупнейшего независимого интернет-ресурса, не должны оставаться безнаказанными. Об этом Charter97.org заявил руководитель шведской правозащитной организации Östgruppen Мартин Угла:

- Очевидно, что белорусские власти хотят ликвидировать свободу слова. Для этой цели они решили атаковать именно «Хартию-97», поскольку это наиболее известный ресурс, распространяющий альтернативную информацию, которая не нравится властям.

Очень важно, чтобы на действия белорусских властей по блокировке «Хартии-97» была соответствующая реакция. Чтобы на международном уровне на власть оказали давление, а также выразили солидарность со свободной и независимой журналистикой.

Надеюсь, что этот вопрос в Европе не будут замалчивать.

Во-первых, в любых формах прямого «диалога» с белорусскими властями европейские политики должны ставить тему разблокировки «Хартии-97» во главу угла.

Во-вторых, необходимо продумать методы наказания для белорусских властей за наступление на свободу слова. В свое время мы выступали против снятия санкций с Лукашенко. Сейчас необходимо определить круг лиц, причастных к блокированию «Хартии-97» и проработать механизм санкций против них. Чтобы такие нарушения прав человека не прошли для них даром.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию