Министр сельского хозяйства США назначен «преемником» 1 31.01.2018, 7:32

Сонни Пердью

Эта традиция появилась в эпоху «холодной войны».

Сонни Пердью, министр сельского хозяйства США, отсутствовал в зале заседаний Конгресса во время речи президента Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Пердью был назначен «преемником» – членом Администрации, который должен находится вдали от Вашингтона, чтобы быть способным принять на себя руководство страной в случае катастрофы.

Эта традиция появилась во время «холодной войны», когда существовал риск советской ядерной атаки.

Один член Администрации Трампа не имела права быть назначенной «преемником» - министр транспорта Элен Чао, которая родилась на Тайване и, согласно Конституции США, не имеет права занять пост президента.

Министр, назначенный «преемником», отправляется в неуказанное место за пределами Вашингтона. Перед отбытием он получает всю информацию и полномочия, которые могут ему потребоваться для выполнения обязанностей главнокомандующего.