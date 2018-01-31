ГАИ о транспортном коллапсе в Минске: Виновата культура водителей 10 31.01.2018, 7:45

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Гигантская пробка на Пушкинской площади в Минске образовалась за считанные минуты.

Транспортный коллапс на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске начался в понедельник, 29 января в 16 часов. В какой-то момент вдруг перестали работать светофоры. А дальше – почти как в мультике: все машины одновременно выехали на перекресток и уперлись друг в друга. Моментально образовалась километровая пробка во все четыре стороны! По Притыцкого она достигла гипермаркета «Корона», а по проспекту Пушкина тянулась до площади «государственного флага», пишет kp.by.

- Стоят, упервшись друг в друга, и вообще никто не едет – ни влево, ни вправо, - комментирует происходящие очевидец, окна квартиры которого выходят на Пушкинскую площадь. - Это ужас! Упертость людей зашкаливает!

Вместе с автомобилями в пробке встал и общественный транспорт. По данным «Минсктранса», из графика выбились сразу семь автобусных и девять троллейбусных маршрутов. Водители открывали двери и высаживали пассажиров – люди вынуждены были дальше идти пешком.

Водители, стоящие в пробке, начали оставлять в приложении «Яндекс.Пробки» шутливые сообщения друг другу:

- Эй там, пропустите! В «Макдак» опаздываю!

- Бегите отсюда, глупцы!

- Кто курить пойдет?

- Вите надо выйти )))

- Ехайте блин, шаурма стынет!

По данным ГАИ, сообщение об отключении светофоров поступило в 16:30 – то есть через полчаса. Еще 40 минут понадобилось для возобновления их работы. Однако наступил вечерний час пик – пробка и не думала рассасываться. А спустя два часа ситуация повторилась.

- Какие-то машины разъехались, где-то водители покричали и разошлись, было две драки, - сообщает очевидец. – Но в принципе ничего не поменялось.

А потом светофоры снова отключились. Лишь тогда в дело вмешались регулировщики – один сотрудник ГАИ регулировал движение непосредственно на перекрестке, второй – «разруливал» ситуацию на круговом движении.

Многие водители обвиняют инспекторов ГАИ – мол, виноваты они, не сразу начали регулировать движение. Однако у представителей ГАИ свое мнение на этот счет:

- Мы среагировали сразу, как пришла информация о неработающих светофорах, - рассказал «Комсомолке» начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. – Но прибыть оперативно в эпицентр затора не получилось – по причине все той же пробки. После того, как инспекторы начали регулировать движение, пробка постепенно растворилась. Но причина такого затора – вовсе не отсутствие инспекторов, а культура самих водителей и неуважение друг к другу. Во-первых, в отсутствие светофоров, есть знаки приоритета, которые указывают порядок проезда перекрестков. Во-вторых, водители выезжают на перекресток, на котором уже затруднено движение – а это запрещено правилами. Статья 101 ПДД гласит четко: «Запрещается выезжать на перекресток, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться». В результате машины просто уперлись друг в друга, и молниеносно образовался затор во все стороны, все-таки проспект Пушкина и улица Притыцкого это нагруженные транспортные артерии. Важно понимать: в таких ситуациях не поможет ни одно техническое средство.

Пробка окончательно растворилась только ближе к полуночи. А утром 30 января сотрудники ГАИ снова отключили светофоры. Оказалось, был поврежден кабель, который нужно менять. Теперь уже регулировщик с самого начала взялись за дело, и таких заторов уже не было. Через несколько часов светофоры починили, и ситуация нормализовалась.