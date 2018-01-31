Беларусь названа одной из стран с самой низкой ценой добычи биткоина 2 31.01.2018, 7:53

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Чтобы получить один биткоин, у нас потребуется заплатить 2 177 долларов США.

Беларусь заняла 7-е место в списке стран мира, где майнить криптовалюту выгоднее всего.

А именно: чтобы получить один биткоин, у нас потребуется заплатить 2 177 долларов США. Такой результат дало исследование компании Elite Fixtures, пишет International Business Times.

Страной же с самой низкой стоимостью добычи самой популярной криптовалюты с большим отрывом стала Венесуэла, где на майнинг 1 биткоина потребуется отдать 531 доллар.

Далее следуют Тринидад и Тобаго (1 190), Узбекистан (1 788), Украина (1 852), а также Кувейт и Мьянма (в обоих случаях – 1 983).

Таблица: ibtimes.com

И наоборот, максимально придется заплатить за 1 биткоин жителю Южной Кореи. Здесь добыть единицу этой криптовалюты будет стоить 26 179 долларов США.

Для сравнения, в России – 4 675, в Польше – 6 931, в Латвии – 7 122, в Литве – 5 155, в США – 4 758, в Германии – 14 275, в Китае – 3 172.

Количество электроэнергии, нужное для добычи 1 биткоина, взяли, рассчитав средний показатель трех майнинговых установок: AntMiner S7, AntMiner S9 и Avalon 6.

Стоимость электроэнергии в разных странах определили на основе данных правительств, местных энергетических компаний и Международного энергетического агентства.