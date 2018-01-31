Трамп: Сейчас лучший момент, чтобы начать жить американской мечтой 31.01.2018, 8:30

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Президент США выступил со своим первым обращением к Конгрессу.

"Единой американской семьей" предложил стать Трамп гражданам США в первом обращении к американскому Конгрессу "О положении страны". Объединившись в "одну команду, один народ, одну американскую семью", граждане США должны вместе работать над строительством "безопасной, сильной и гордой Америки", заявил он во вторник, 30 января, сообщает dw.com.

Обращаясь к представителям Демократической партии, Трамп предложил им сотрудничество в осуществлении масштабной инфраструктурной программы, в которой "нуждается наша экономика" и которой "заслуживает наш народ". "Никогда не было лучшего момента, чтобы начать жить американской мечтой", - заявил Трамп в речи, которая десятки раз прерывалась аплодисментами.

Трамп напомнил о достижениях, достигнутых США под его руководством, - прежде всего о масштабной налоговой реформе и о росте экономики. "Вы можете достичь всего, чего захотите, если будете верить и работать", - заявил он американским гражданам. Речь Трампа была наполнена патриотическими заявлениями о значении флага и гимна и позитивным освещением внутренней политики собственной администрации.

Между тем в расследовании о связях Трампа с Кремлем мяч находится на стороне Трампа: он получил из Конгресса документ о неправомерных действиях спецслужб в отношении него и может в самое ближайшее время подписать указ о его рассекречивании. Накануне за публикацию документа проголосовали в комитете по разведке Палаты представителей американского Конгресса. Конгрессмены от Республиканской партии считают, что в документе содержатся доказательства предвзятости ФБР и Минюста и даже "факты нарушения закона".

Демократы, напротив, считают документ предвзятым и политически мотивированным. В частности, он может ударить по репутации заместителя генпрокурора страны Рода Розенштейна и спецпрокурора США по России Роберта Мюллера - причем как раз в тот момент, когда Мюллер должен опросить Трампа. Член Палаты представителей Адам Шифф даже заявил, что, рассекретив документ, Трамп "поставит личные интересы выше интересов страны".