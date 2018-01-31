Не стало теоретика ненасильственного сопротивления Джина Шарпа 1 31.01.2018, 8:27

Его книга «От диктатуры к демократии» легла в основу движений сопротивления по всему миру.

Учебник Джина Шарпа о ненасильственных революциях «От диктатуры к демократии» (From Dictatorship to Democracy) вдохновляет диссидентов многих стран. Инструкции можно скачать в интернете на 24 языках, в том числе по-белорусски.

Последние годы жизни Шарп жил в одном из рабочих районов американского города Бостон и так и не научился пользоваться интернетом. Чрезвычайно скромный, он отрицал значимость каких-то своих заслуг, сообщает «Радыё Свабода».

В юности участвовал в акциях протеста против расовой дискриминации и отбыл 9 месяцев тюрьмы за отказ идти на Корейскую войну из идейных соображений. По словам Шарпа, никаких контактов с египетским активистами он не имел, а за событиями следил по каналу CNN.

Когда началась революция в Египте, он по просьбе «Радио Свобода» так прокомментировал те события:

«Да, это был очень смелый , они продемонстрировали свое мужество... В репортажах на CNN и в других источниках много раз повторялось, что люди победили страх и именно это обстоятельство, по Ганди, имеет ключевое значение. Когда люди теряют страх, дела диктатуры - дрянь. Одновременно в очень большой степени люди сумели сохранить ненасильственный характер поведения, даже тогда, когда их атаковали, они постоянно говорили - мирно, мирно, мирно. И это очень большое достижение в тактике демонстраций, где было более миллиона людей, и это был ключ к их победе».

Один из главных выводов, к которому пришел Шарп, изучив опыт революционеров типа Ганди: борьба за демократию должна быть основана на четко разработанной стратегии и хорошем планировании.

По его убеждению, мирные акции протеста наиболее эффективны не из моральных соображений, а потому, что насилие дает диктаторам удобный повод для репрессий.

«Если вы используете насильственные методы, - объясняет Шарп, - вы боретесь тем оружием, которым ваш враг владеет лучше вас, и в результате вы станете героем, но мертвым».

Шарп лично посетил много мест, где люди погибли в результате массовых протестов (например, площадь в Вильнюсе). В 1989 году он прилетел в Китай, чтобы своими глазами видеть события на площади Тяньаньмэнь. В начале девяностых пробрался в лагерь повстанцев в Мьянме.

В своей книге Шарп привел 198 методов ненасильственных действий, которыми граждане могут бороться с диктатурой. Это, например, публичные заявления с подписями известных людей, вывешивание флагов и ношение символов, молитвы и богослужения, высмеивание или преследование официальных лиц, братание с солдатами, сатирические награды, газеты и листовки, митинги протеста или молчаливые акции, надписи на земле камнями или цветами , бойкот общественных событий, забастовки, поворачивание спиной или голодовка, прекращение членства в общественных организациях, отказ от уплаты налогов.