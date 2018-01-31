Витебский блогер: Все равно буду снимать сюжеты про недобросовестные СТО 31.01.2018, 8:37

Сгоревшая машина – не аргумент для прекращения борьбы.

«После пожара я не испугался и все равно буду снимать сюжеты про непорядочные станции техобслуживания», — сказал tut.by витебский блогер Евгений Кулешов, который ранее сообщил, что его Volkswagen Passat CC подожгли из-за размещенных в интернете критических видеороликов об СТО.

Напомним, по сообщению МЧС, 26 января, около полуночи, в Витебске на улице Чкалова на стоянке возле дома № 7 горел Volkswagen Passat CC 2011 года выпуска. Огонь повредил в Volkswagen переднюю часть и моторный отсек. По версии спасателей, пожар произошел из-за поджога.

Хозяин машины Евгений Кулешов более 5 лет ведет на YouTube блог автомобильной тематики, сейчас в нем около 140 тысяч подписчиков. Канал известен жесткой критикой в адрес СТО. Автомобилист считает, что поджог его авто — месть за нелестные ролики о работе станций техобслуживания. Парень объявил, что отдаст 5 тысяч долларов человеку, который предоставит достоверную информацию о поджигателях.

Volkswagen Passat CC Евгения Кулешова после пожара. Фото: МЧС

Правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге — это директор одной из витебских СТО. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного общеопасным способом. Следователи назначили экспертизы, которые установят сумму ущерба и причину возгорания автомобиля.

В Витебске 26-летний Евгений Кулешов занимается ремесленничеством, а автомобили для него — хобби, говорить про машины он готов часами, наверное, поэтому парень решил создать на YouTube свой канал, посвященный автотранспорту. Одно из направлений его видеосюжетов — разоблачение СТО, которые обманывают своих клиентов.

— Наши люди не хотят доводить любую спорную ситуацию до конфликта, в таких случаях чаще всего они сглаживают углы, не хотят никому ничего рассказывать, только бы их не трогали. Вот поэтому во многих сферах, в том числе и на СТО, их сотрудники творят, что хотят, «разводят» клиентов, и в большинстве случаев это сходит им с рук. Мне надоело на все это смотреть, поэтому я решил про таких «мастеров» рассказывать через интернет, — рассказал Евгений.

Так выглядело авто до поджога. Фото со страницы Евгения ВКонтакте

Витеблянин и сам сталкивался с обманом на СТО, а когда начал сообщать об этом широкой аудитории, к нему за помощью начали обращаться обиженные автомобилисты.

— Люди мне пишут, сообщают о неправомерных действиях СТО, в подтверждение своих слов скидывают заказ-наряды. Автомобилисты даже готовы предоставить мне свою машину, чтобы я проверил ту или иную станцию.

Парень рассказал, что уже после первого ролика, размещенного на YouTube-канале, ему поступали звонки с угрозами от сотрудников станции, «говорили, что побьют меня в подъезде». Вот и поджог своего Volkswagen Евгений связывает с последним конфликтом на СТО. Чтобы быстрее найти злоумышленника, автомобилист сообщил, что отдаст 5 тысяч долларов человеку, который предоставит достоверную информацию о поджигателях.

— Деньги пока еще никому не достались. Около пяти человек предоставили мне информацию, но ничего конкретного нет.

Кстати, в комментариях под видеообращением Евгения некоторые интернет-пользователи усомнились в том, что поджог — дело рук стороннего человека, мол, чтобы «прославиться», автомобилист мог и сам поджечь свою машину. Возможно, поэтому милиция проверила Евгения на полиграфе.

— Около получаса отвечал на разные вопросы. Результат проверки я пока не знаю, они придут следователю. Но мне будет очень интересно узнать, что показал прибор.

О том, что подозреваемого в поджоге человека милиция уже задержала, Евгений узнал из СМИ: «Я догадываюсь, какого человека задержала милиция, но точно сказать не могу — в лицо я его не видел».

Горевший Volkswagen сейчас стоит накрытый в боксе. Больше всего в авто повреждено подкапотное пространство, внутри салона ничего не сгорело. Автомобилист сказал, что новую машину он покупать пока не будет — есть старое авто, поездит пока на нем.

— Была собственность — и нет собственности… Ну ничего, это всего лишь железо, поджог меня не испугал и не остановит от создания новых видеосюжетов. А все произошедшее лишь говорит о том, что я делаю все правильно.