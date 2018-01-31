Фигуранты «кремлевского списка» потеряли за день $1,1 миллиарда 1 31.01.2018, 8:47

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Больше всего подешевели активы совладельца «Лукойла».

РБК посчитал, как изменилось за день богатство почти сотни российских миллиардеров, включенных в «кремлевский доклад» Минфина США. За основу были взяты данные онлайн-рейтинга Forbes, обновляющиеся в реальном времени.

После публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $ 1,06 млрд по состоянию на 21.00 (по Минску). К этому времени Московская и Лондонская биржи, где торгуются основные активы российских миллиардеров, уже закрыты.

Сам доклад был опубликован около 8.00 мск, а онлайн-счетчик Forbes за точку отсчета принимает оценку активов по состоянию на 17.00 по Североамериканскому восточному времени предыдущего торгового дня (1.00 Минск).

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $ 226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $ 205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $ 102 млн.

В процентном выражении российские миллиардеры из списка США «подешевели» лишь на 0,3%, следует из данных Forbes (их совокупное богатство оценивается сейчас в $ 420 млрд). Трудно сказать, как повлиял на это непосредственно доклад США, но общие потери «олигархов» после публикации резонансного документа можно считать пренебрежимо малыми.

Индекс Московской биржи (MICEX) снизился по итогам дня на 0,17%, а индекс РТС практически не изменился. Рубль к концу дня ослабел символически — на 0,1%. Зато подорожали российские ОФЗ.

Список олигархов, подготовленный Минфином США во исполнение статьи 241 закона CAATSA, полностью совпал с прошлогодним рейтингом россиян — долларовых миллиардеров Forbes.

Минфин США подчеркнул, что список — это просто список, а не санкционное действие, даже в потенциале. Впрочем, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции могут быть введены на основании секретной части.