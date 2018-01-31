Валерий Щукин: Точечные акции в поддержку «Хартии-97» нужны по всей стране 31.01.2018, 8:55

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Количество акций солидарности обязательно перейдет в качество.

Блокировку сайта Сharter97.org в Беларуси прокомментировал депутат Верховного Совета 13-го созыва, бывший политзаключенный, известный правозащитник и активист Валерий Щукин:

- Меня лишили возможности получать информацию. Я уже говорил, что первый сайт, который я посещаю с утра - «Хартия-97», только потом захожу на сайты остальных СМИ. Все, что мне нужно - я нахожу на сайте Charter97.org. Я считаю, что это настоящий информационный теракт. По крайней мере - по отношению меня.

Нужно учится обходить блокировку «Хартии-97». Хочу отметить, что важны акции солидарности. Если молчать - власти подумают, что все нормально, все так и должно быть. Должны быть индивидуальные пикеты, акции протеста, только тогда количество перейдет в качество.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию