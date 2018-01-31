Чтоб солнце заслонить - ушей ослиных мало 3 31.01.2018, 9:19

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Белорусский народ - сила. Да еще какая.

Сегодня мы получаем тысячи писем и комментариев со словами поддержки от наших читателей, которые обходят блокировку сайта Charter97.org и борются за восстановление его свободного доступа в Беларуси. Вот только некоторые из них:

«Хартия» - это магнит

«У нормальных людей есть непреодолимая тяга к двум вещам – к свободе и к правде. То, что в условиях Беларуси найти можно только на Хартии. Так что это как магнит».

«Поверьте, белорусы - умный народ. И обойти их блокировку даже нам, пенсионерам, дело максимум пяти минут. Мир изменился. А клоуны остались. Только у клоунов мозгов нет понять, в эпоху интернета нет смысла запрещать. Плевала я на клоунов и их запрещения, у меня есть окно в мир - мой компьютер».

«Мне 70, я 3 раза обошла блокировку: Tor, VPN на Оперу, Fast Proxy на Гугл Хром. На всякое действие можно найти противодействие, особенно, когда человека пытаются лишить свободы, независимости и достоинства».

«Прикольно, наверное сидят сейчас в погонах и ломают голову как с этим быть. «Хартия», вам респект. Похоже, ваш рейтинг полетел еще вверх».

«Ну вот спрашивается: чего добились этой блокировкой? Только людей насмешили. Ведь обойти ее так легко, я прекрасно с этим справилась сама. Это газеты можно запретить печатать, а интернет совсем другое. Прекрасное изобретение человечества».

«Хартыя - добрая дубіна па «драздунам».

«Читать «Хартию», зная, что нарушаешь глупые запреты, стало еще интереснее».

«Народ, мы, оказывается, Сила. Да еще какая. А то я было загрустил».

«Очень плохо разбираюсь во всяких программах на компьютерах. Пугаюсь таких слов как браузер, прокси и т.д. Но когда заблокировали «Хартию», разобралась. Через Opera. Оказалось очень просто. Вот я здесь. Я думаю простые пользователи быстро обойдут блокировку. У властей ничего не получится. «Хартия», так держать!»

«А нельзя ли как-нибудь заблокировать министерство информации? Я все равно его не читаю...».

«Смешно пытаться заслонить солнце ослиными ушами. Нас просто сделали немного более продвинутыми. Ни дня без «Хартии».

«Что правда, то правда - о «Хартии» сегодня, наверное, знает весь мир и читателей, наверно, прибавилось. Живу в Италии и «Хартия» для меня, как окошко в родном доме. Раньше как-то было трудно объяснить моим знакомым итальянцам, где находится Беларусь, им что Беларусь, что Россия - одинаково. Но так как в ноуте постоянно читаю «Хартию», а они это видят, и после такого (!!!) резонанса с блокировкой, объяснять уже ничего не надо. «А-а, «Хартия»! Лукашенко!» (крутят у виска пальцем и смеются). Не могу сказать, постоянные ли они теперь читатели или нет, но при мне несколько раз на «Хартию» заходили. Стали расспрашивать о жизни в Беларуси, пытаются что-то обсуждать со мной. Даже не ожидала такого живого интереса.. Вот что блокировка «животворящая» делает ! Не было бы счастья, да несчастье помогло».

«Друзья, Каmeraden! Беларусы в Германии горды своим народом. Народом-тружеником. С крепчайшей генетической памятью, сохранившей мудрость и совесть нации. Закладка на сайт «Хартия97» есть в каждом компьютере белоруса, проживающего в Европе. Постоянно читаем всей семьей сайт. Особенно ценны для нас комментарии людей. «Хартия» – это уже больше, чем новости. Это уникальная почва, на которой всходят первые крепкие ростки Новой Жизни нашего народа».

Лукашенко: конвульсии обреченного

«Блокировки «Хартии» и «Партизана» – явные признаки холуйской власти хвататься за соломинку. Это конвульсии обреченных. В каком же страхе живут сейчас все те замазанные в проведении фальшивых «выборов» от района и выше. А ответить придется».

«Бандитская власть проиграла. Это понимают все. Горячая весна-2018 обязательно состоится».

«Обходить блокировку – это значит, если цитировать классика, показать им, что солнце ослиными ушами не закроешь. А если говорить народным языком, то тьфу на вас и плевать мы хотели на вас и ваши блокировки. Чтоб «Хартию» закрыть – ушей ослиных мало».

«Лукашенко показал себя не только трусом, но и предателем своего народа. Уже близка расплата за содеянное. Самая подлая из измен - это измена собственному народу!

«Лукашенко и сам уже понял, что «Хартия» ему не по зубам. Сдается мне, что кое-кто не успеет добежать до вертолета. Даже если кто-то успеет сесть в вертолет, вертолету сесть будет негде».

«Интересно, как скоро западные IT заказчики спросят у власти, как сочетается блокирование доступа к информации с ИТ страной? И что ответишь?»

«Предприятия не работают, люди в нищете, выживают на 100 долларов в месяц, страна в яме, из которой уже не выбраться. 40 миллиардов кредитов! Где деньги, Лукашенко? За все твои преступления, тебя ждет суд и справедливое наказание».

«Только санкции, прежде всего личные, включение в список Магнитского – отключат режим Лукашенко».

«Лукашенко пошел с рубилом против автомата Калашникова! С мухобойкой на слона».

Действовать!

«А давайте меньше болтать, а что-то делать! Размести на своей страничке в соцсети способы обхода блокировки, распечатай и раскидай в почтовые ящики эту же информацию, расскажи друзьям, родственникам и знакомым».

«Для патриотов Беларуси на ближайшее время появится практическая задача: реально, руками, помочь, как можно большему количеству людей выходить на «Хартию». Вот вам и конкретная работа для людей, желающих послужить своей стране».

«Организовать сбор подписей о включении Лукашенко и его приближенных в список Магнитского. И обязательно членов «палаты представителей», наших милых «депутатов». Причем санкции должны распространяться и на членов их семей».

«Необходимо показать Лукашенко, что подобные действия ему дорого обойдутся.

Только санкции, причем самые жесткие! Если он начнет терять десятки, сотни миллионов долларов, то одумается быстрее! Полный запрет на торговлю с Дроздами».

«Трусостью и психозом Лукашенко «Хартия» и общество здравомыслящих людей должно воспользоваться на 100%. Это повод настаивать на санкциях режиму за подавление мировых ценностей - свободы людей и их возможности говорить и писать. Наши петиции, призывы и требования должны услышать все лидеры мировых держав и организаций, таких как Евросоюз, ПАСЕ, ООН, журналисты и юристы мира. Режим напрашивается на санкции давно. Режиму самозванца - экономические и персональные санкции! Жыве Беларусь без Лукашенко!»

«Вчера распечатал 40 листовок с тем, как обойти блокировку, и раскинул по ящикам в подъезде. Даже те, кто раньше не слышал про «Хартию», должны заинтересоваться. И всем советую так сделать. Работы на 5 минут, а польза огромная».