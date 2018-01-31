Назревает новая «торговая война» с РФ? 5 31.01.2018, 8:59

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Российские производители жалуются Медведеву на санитарно-гигиеническую экспертизу Беларуси.

Беларусь отказалась по требованию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменять обязательную экспертизу для ввозимых на ее территорию товаров, пишет «Коммерсант». Этого добивались российские компании, считающие, что действия Минска подрывают основные принципы развития рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В итоге российские ассоциации производителей потребительских товаров 24 января пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на действия Беларуси в ЕАЭС.

Письмо подписали руководители Союза участников потребительского рынка (СУПР), Рыбного союза, Национальной мясной ассоциации, «Союзмолока», «Русбренда» и др. Они пишут, что с 2012 года в Беларуси действует обязательная процедура государственной санитарно-гигиенической экспертизы импортной продукции для примерно 150 товарных позиций. Ее проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов и т.д.

В ноябре 2017 года коллегия ЕЭК признала, что Беларусь нарушила положения п. 2 ст. 53 Договора о ЕАЭС, обязывающего членов союза обеспечить оборот продукции, соответствующей требованиям союза, без дополнительных процедур. Но Минск оспорил его и все еще требует экспертиз.

По данным ФТС, за 11 месяцев 2017 года экспорт товаров из России в Беларусь вырос на 27,8%, до 16,4 млрд долларов. На товары потребительского сектора пришлось 10−12% суммы (1,64−1,96 млрд долларов), подсчитали в Ассоциации прямых продаж. Учитывая объемы поставок, необходимость получать экспертизу на каждую партию серьезно сказывается на затратах экспортеров и сроках поставок, пишут авторы письма.

Компании не могут закладывать эти статьи расходов в розничные цены, чтобы не лишиться доли рынка, и вынуждены терять прибыль. Кроме того, сроки процедуры затрудняют доступ на полки магазинов.

Действия Беларуси создают недобросовестную конкуренцию и являются барьером для функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, резюмируют союзы в письме Медведеву.

Речь идет о постановлении Совета министров Беларуси № 666, которым в 2015 году были внесены изменения в документ от 2012 года. Белорусские госорганы, отвечающие за сертификацию, неоднократно жаловались на ненадлежащее качество санитарно-гигиенической экспертизы потребительских товаров в России. В связи с этим введены дополнительные требования.

Российские производители считают, что если Беларусь не выполнит решение ЕЭК, России тоже стоит изучить возможность установки дополнительных торговых ограничений.