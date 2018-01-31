Трамп представил Конгрессу новый иммиграционный план 31.01.2018, 9:10

Президент США намерен отменить лотерею Green Card и ужесточить пограничный контроль.

Президент США Дональд Трамп, выступая в Конгрессе США, представил свой новый иммиграционный план, состоящий из четырех пунктов. Транслировал выступление Трампа с первым посланием к Конгрессу "Голос Америки".

В частности, глава Белого дома намерен отменить визовую лотерею Green Card.

"Две террористические атаки в Нью-Йорке стали возможными благодаря визовой лотерее и цепной миграции. В эпоху терроризма эти программы представляют риски, которые мы себе больше не можем позволить", – заявил Трамп.

Белый дом планирует также разработать систему для постепенного предоставления гражданства 1,8 миллиона незаконных мигрантов, которые попали в США детьми, укрепить систему пограничного контроля и ограничить въезд в страну для семей мигрантов.

27 января 2017 года Трамп подписал указ, который вводил "экстремально жесткие меры проверки" людей, прибывающих в страну. Он запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Трамп отмечал, что указ не направлен против мусульман. 4 февраля федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа.

6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ, согласно которому Ирак исключен из списка семи стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию США. Въезд гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны были запретить на 90 дней. Его также заблокировали, но Верховный суд США 5 декабря разрешил применение указа.

В апреле Трамп заявил, что его администрация "унаследовала полномасштабный кризис на границах – и это была катастрофа". Он добавил, что иммиграционные службы начали операцию по выдворению из США нелегалов, совершивших какие-либо правонарушения.

По данным газеты The Washington Post, 11 января во время встречи с конгрессменами в Белом доме Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр".

12 января глава Белого дома опроверг эту информацию.