Ирина Геращенко о Минских переговорах: Не нужно тянуть кота за хвост 31.01.2018, 9:34

Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Представитель Украины раскритиковала работу трехсторонней контактной группы.

Сегодня в Минске пройдет 80-е заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом у себя в Facebook cообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в минской группе Ирина Геращенко.

"Тяжелые 2,5 года. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы работа групп была результативной, а не говорильней, и так мы и настроены. Но есть и другая сторона, которой война - мать родная ..... Хотелось бы, чтобы не избиралась тактика "тянуть кота за хвост," и мы сегодня смогли достичь важных вещей - каждый в своей группе", - подчеркнула Геращенко.

Она подчеркнула, что если есть шанс освободить "хоть одного заложника, остановить огонь и стрельбу, остановить насилие, улучшить гуманитарную и ситуацию с безопасностью, найти хотя бы одного пропавшего без вести - должны ехать и говорить".

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма cчитает, что ситуация в Донбассе не изменится до выборов президента в России в 2018 году.