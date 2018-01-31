Невзоров рассказал, как входил в Кремль со словами «Слава Украине!» 31.01.2018, 9:46

Александр Невзоров

Подобная форма приветствия российских чиновников была особенно актуальной в 2014-2015 годах.

Российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал, что когда его вызывали в Кремль по поводу высказываний о ситуации в Украине, он приветствовал чиновников фразой «Слава Украине!».

Об этом Невзоров рассказал в интервью Юрию Дудю.

«Заходя в Кремль, говоришь чиновнику – «Слава Украине». Когда он начинает шипеть, говоришь ему - отвечать надо «Героям слава», - сказал Невзоров.

По его словам, подобная форма приветствия российских чиновников была актуальная в 2014-2015 годах, а «в последнее время это потеряло остроту».

Также Невзоров рассказал, что на таких «трибуналах» в кабинетах обычно присутствуют приблизительно 5 человек.

«По-разному. Иногда начиналось с того, что я вообще у стеночки стоял. Т.е. мне не предлагали стула», - рассказал он.

При этом журналист отказался называть фамилии чиновников, которые обычно присутствуют на таких встречах.