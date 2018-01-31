Шведские ученые создали молоко из картофеля 31.01.2018, 9:53

В будущем картофельное молоко будет продаваться как альтернатива обычному.

Один из мотивов создания напитка — это аллергия. В Норвегии 1−3% населения страдает от аллергии на молоко и молочные продукты. Людям с непереносимостью лактозы необходима альтернативная замена, пишет newsyou.info.

Исследователь из Лундского университета (Швеция) Ева Торнберг занялась разработкой картофельного молока.

«Одной из проблем, вызывающих беспокойство, является обогащение молока из картофеля необходимыми омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые в основном содержатся в жирной рыбе», — отметила Ева Торнберг.

Омега-3 кислоты полезны тем, что они устраняют негативные последствия вредных жирных кислот и нейтрализуют продукты их окисления в человеческом организме.

Технически сложно преобразовать растительную основу в сливочный продукт, к примеру, молоко. Это связано с тем, что растительные белки труднее извлекать, чем животные.

Торнберг обнаружила, что сливочность может быть достигнута, если белок и крахмал в картофеле нагреть определенным образом и смешать с рапсовым маслом, богатым омега-3 жирными кислотами.

По словам ученой, в состав картофельного молока будет входить 6% рапсового масла. Это означает, что 250 мл альтернативного молока покроет половину ежедневной нормы омега-3. Кроме того, новый молочный продукт не содержит аллергенов.

В будущем картофельное молоко будет продаваться как альтернатива обычному молоку, йогурту, крему и мороженому.

Напиток уже протестировали в лабораторных условиях, поэтому, вероятно, он поступит в продажу в этом году.

Сперва, скорее всего, это будет коктейль из картофельного молока с яблочным соком и фруктами. Способ изготовления эмульсии запатентован под названием компании Veg of Lund.