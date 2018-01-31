В Москве подрались в живом эфире журналисты Сванидзе и Шевченко 31.01.2018, 10:01

Причиной стало отношение к Сталину и сталинизму.

Журналисты, члены СПЧ Николай Сванидзе и Максим Шевченко вечером 30 января подрались в эфире радио «Комсомольская правда».

Они были гостями программы «Радиорубка». Тема выпуска была сформулирована как «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить». Одним из поводов для дискуссии, по словам ведущей Елены Афониной, стал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина», пишет meduza.io.

В конце эфира Шевченко заявил Сванидзе, что тот «плюет на могилы погибших под Москвой». Сванидзе в ответ назвал Шевченко «мерзавцем».

Николай Сванидзе — тележурналист, политический обозреватель, историк. Максим Шевченко — журналист, главред сайта «Кавполит». Они оба входят в Совет по правам человека при президенте РФ.

В январе Минкульт РФ отобрал прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». Это было сделано под предлогом дополнительной юридической проверки картины, которую назначили после специального показа в Минкульте для членов общественного совета, депутатов и кинематографистов.

Участники просмотра раскритиковали фильм, назвав «пасквилем» и «провокацией». Министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что фильм в России воспримут как насмешку «над всем советским прошлым» и в том числе над жертвами сталинизма.