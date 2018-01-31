Польский посол в Минске Конрад Павлик покинул Беларусь 31.01.2018, 10:55

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Конрад Павлик

Фото: «Радыё Свабода»

Кто станет новым главой дипмиссии - пока неизвестно.

Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик 31 января завершил свою работу в Беларуси. Кто станет новым главой дипмиссии - пока неизвестно. Идут консультации.

О том, что Конрад Павлик завершает свою деятельность в Беларуси, стало известно 12 января, сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт, решение было принято уже бывшим министром иностранных дел Витольдом Ващиковским по просьбе самого дипломата.

По информации польских СМИ, неофициальной причиной отставки Павлика стало то, что он не смог наладить отношения с представителями польской диаспоры и руководством телеканала «Белсат». Тем не менее, Ломпарт уверяет, что решение об окончании миссии в Беларуси не имеет политического подтекста.

Конрад Павлик был назначен послом Польши в Беларуси в марте 2016 года.