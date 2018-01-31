Ксендз Вячеслав Борок: Кто-то служит Богу, а кто-то – идолу 31.01.2018, 11:28

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Вячеслав Борок

Фото: Facebook

Священники и верующие прокомментировали слова митрополита Павла о «разном Боге».

Католические и православные священники и верующие прокомментировали для «Радыё Свабода» высказывание православного экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла о том, что у православных и униатов «разный Бог».

Отец Евгений Усошин, канцлер курии Апостольского визитатора для греко-католиков Беларуси:

- Приход Березовка и местный храм, о которых шла речь в интервью с митрополитом Павлом, принадлежат Римско-католической церкви. Я вообще не понимаю, почему употребляется слово «униаты» и о них идет речь. А высказывание о «двух Богах» я вообще не хотел бы комментировать.

Анатолий Сидоревич, верующий греко-католического (униатского) прихода Святого Иосифа в Минске, историк и публицист:

- Я не знаю, какое учебное заведение окончил митрополит Павел, но я хотел бы выслушать основательное богословское обоснование его выражения. По крайней мере, меня оно смущает: похоже на то, что православные хотят отделиться от всех монотеистических религий.

Отец Александр Шрамко, священник Православной церкви:

- Я могу сказать только то, что Бог один. Есть какая-то разница в интерпретации богословия, но Бог один. Что имел в виду и что хотел сказать митрополит Павел, я не знаю. Знаю только, что с точки зрения православного богословия - у нас один Бог.

Павел Северинец, верующий Православной церкви, политик:

- Мне как православному верующему стыдно за такое высказывание митрополита, который возглавляет Белорусскую православную церковь. За несколько лет служителю такого уровня необходимо было изучить и белорусский язык, и белорусский ситуацию.

Белорусы - это уникальная нация, где веротерпимость всех христиан исторически была образцом для других народов. Может, потому что митрополит не белорус, он этого не может понять? Возможно, это ментальные проблемы? Тогда давайте думать, кто из белорусских епископов может возглавить Православную церковь. И почему этот вопрос решен в Москве и без внимания к белорусским служителям церкви.

Вячеслав Борок, священник Католической церкви:

- Если бы это высказывание митрополита Павла было единственным необдуманным выражением, то верующие, может, и простили бы. Но если это высказывание воспринять в контексте прежних, то как минимум оно звучит странно.

Я не считаю митрополита Павла ограниченным или необразованным человеком. И он хорошо знает, что Бог есть и что Он один, другое дело, чествуем ли мы этого одного Бога. Поэтому на том человеке, который знает о Боге и позволяет себе такие высказывания - ответственность двойная. Христос учил молиться, обращаясь к Богу, и говорить: «Отче наш ...», и никак по-другому. Бог один, но кто-то поклоняется Богу и служит Ему, а кто-то - идолу.

Константин Шиталь, верующий Католической церкви, краевед и журналист:

-Известно, что представитель каждой конфессии готов защитить веру именно своей конфессии. И было бы странным, чтобы митрополит Православной церкви поддержал бы Унию. Попутно опросы свидетельствуют, что Беларусь - одна из наименее религиозных стран в мире.

В таких условиях особенно важно, чтобы к людям, которые верят в Христа, независимо от небольших догматических различий, отношение было как к братьям, а в общественном измерении - как к союзникам. Не должно быть места неосторожному слову, провоцирующему непонимание и вражду между людьми.