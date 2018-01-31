Семь рекордов Израиля 7 31.01.2018, 11:41

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Израиль – страна уникальная по множеству параметров.

Здесь вам встретятся сотни мест, неповторимых в своем роде. Гид Антон Фридлянд отобрал для nv.ua семь израильских туристических рекордов, с которыми можно познакомиться в течение одного путешествия.

1. Самая низкая точка на Земле

Искать ее нужно на берегу Мертвого моря – она отмечена соответствующей табличкой. Взглянув на табличку, вы узнаете, что находитесь на 423 уровня ниже мирового уровня моря. Неподалеку размещена реклама «Макдональдса», сообщающая, что это заведение – самое низко расположенное среди всей сети.

2. Самое глубокое соленое озеро

Конечно, речь идет о Мертвом море, которое, как всем известно, вовсе не море. Глубина этого огромного озера достигает 377 метров. Не вздумайте проверять эту информацию – нырнув в Мертвом море даже на пару метров, можно уже не вынырнуть, если суперсоленая вода попадет в глаза и в нос.

3. Самый древний город планеты

Если точнее, то самый древний город, который был непрерывно заселен. Иерихон, расположенный в 30 километрах от Иерусалима, был основан около десяти тысяч лет назад. Руины древнего Иерихона находятся к западу от современного города, здесь же вы найдете одну из старейших синагог Израиля, построенную в I веке до нашей эры.

4. Самый короткий метрополитен в мире

Чтобы прокатиться на нем, отправляйтесь в Хайфу. Протяженность маршрута – всего шесть станций, длина линии – два километра. Состоящий из двух вагончиков транспорт служит для подъема на гору Кармель, за что его назвали «Кармелит». Кто-то скажет, что это просто спрятанный под землю фуникулер, но по всем признакам это метро. И жители Хайфы свой необычный метрополитен очень любят.

5. Самое большое количество музеев

Израилю принадлежит мировое первенство по количеству музеев на душу населения – их здесь больше двух сотен. Помимо художественных и исторических здесь встречаются и довольно необычные музеи. Например, Музей дизайна в городе Холон, Музей налогов в Иерусалиме и Музей нелегальной иммиграции в Хайфе.

6. Единственный в мире Библейский зоопарк

Этот расположенный в Иерусалиме зоопарк был основан в 1940 году. Его создатели поставили перед собой цель собрать всех животных, которые были упомянуты в Библии. Задача эта оказалась непростой, поскольку многие из этих животных давно вымерли, а с точностью определить всех остальных очень сложно из-за многозначности перевода библейских текстов. Тем не менее, сегодня в этом расположенном на 25 гектарах зоопарке представлены около 270 видов животных, и он является одной из самых популярных израильских достопримечательностей.

7. Самый большой эрозийный кратер в мире

Он называется Рамон и находится в пустыне Негев. Определение «эрозийный» означает, что этот кратер появился не из-за удара метеорита, а благодаря вымыванию подземных пород. Длина Рамона – около 40 километров, ширина – около 10, а глубина – 350 метров. Сегодня кратер является частью геологического заповедника, а полюбоваться здешними лунными пейзажами можно, взобравшись на специально оборудованную смотровую площадку.