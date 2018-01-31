Почему вместо поправок в Налоговый кодекс мы получили указ №29? 2 31.01.2018, 11:46

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Белорусские чиновники допустили еще один «ляп».

Вместо изменений в Налоговый кодекс, которые надолго сделали бы налоговое законодательство удобным и либеральным, белорусы получили очередной (уже 29-й в этом году) указ Лукашенко. Документ носит короткое и емкое название "О налогообложении". Он изначально позиционируется как временный и будет действовать только в 2018 году. А далее необходимость в нем отпадет, так как с 1 января 2019 года правительство таки обещает нам как минимум на три года вступить в эру обновленного Налогового кодекса.

Почему вместо корректировки кодекса налоговое законодательство все-таки подпирают указом? О чем этот документ? Правда ли нас ждет трехлетний мораторий на введение новых налогов? Не устареет ли едва принятый налоговый кодекс, если власти решатся на структурные реформы? Еврорадио обсудило эти вопросы с экономистом Леонидом Фридкиным.

Просто еще один ляп, который допустили чиновники

- В чем в данном случае разница между указом и изменениями в Налоговый кодекс?

- На мой взгляд, нет ни одной логичной причины, по которой эти поправки нужно было принимать указом, а не вносить изменения в Налоговый кодекс. Тем более, что содержание 29-го указа практически полностью повторяет те нормы, которые планировалось внести в Налоговый кодекс. Чиновники объяснили такую перестановку тем, что в связи с принятием Декрета №7 [О развитии предпринимательства] есть множество налоговых изменений, которые следовало бы учесть в Налоговом кодексе, но, поскольку учесть их не успевают, поправки на 2018 год примут указом.

Для предпринимателей, директоров и бухгалтеров предприятий все равно, содержатся поправки в указе или в законе. Аргумент о том, что в Налоговый кодекс и так внесено видимо-невидимо изменений. Мы к этому давным-давно привыкли, и еще один пакет поправок на эту привычку уже никак бы не повлиял. На мой взгляд, это просто еще один ляп, который допустили чиновники.

Леонид Фридкин

Фото: «Еврорадио»

- Но, в принципе, он ни на что не влияет?

- Давайте для ответа на этот вопрос коротко пробежимся по тексту указа. Проиндексированы ставки налога на землю, единого налога, который уплачивают многие предприниматели, ставки акцизов, вычеты по подоходному налогу и лимиты для применения упрощенной системы налогообложения. Все это совершенно безболезненно каждый год делалось исправлениями в Налоговом кодексе, и никто от этого не страдал. Далее, довольно большой блок в указе касается изменений в учете суммовых и курсовых разниц, их унификации с бухгалтерским учетом. Это тоже было запланировано в Налоговом кодексе. И ни один ребенок, ни одно животное не пострадало бы, если бы это было сделано в Налоговом кодексе.

Еще целый ряд небольних поправок тоже носит вполне технический характер. И один интересный нюанс: весь прошлый год нам обещали, что будет отменена отсрочка вычета входного налога для импортёров, а вместо этого, чтобы компенсировать потери для бюджета, всем придётся ежемесячно уплачивать НДС. В результате власти решили не делать ни того, ни другого, и просто продлили на следующий год отсрочку вычета. Получается, что власти просто проволынили бизнес лишний месяц, хотя когда-то лично Александр Лукашенко обещал нам—и это было записано в директиве №4 — что все изменения, которые существенно влияют на хозяйственную деятельность, будут применяться не позднее, чем за три месяца до их вступления в силу.

Люди месяц жили не по указу, а в ожидании указа

- Указ №29 принят в конце января. Это значит, что почти весь январь страна как бы работала по нему, не зная его содержания?

- Не совсем так. Содержание указа все себе представляли исходя из его проекта. Но есть вещи, которые не делаются по проектам! Для того, чтобы правильно платить налоги, нужно иметь для этого четкое правовое основание. Бухгалтер не может работать на основании слуха или неутвержденных проектов. То есть, в течение месяца люди жили не по указу, а в ожидании указа, в подвешенном состоянии. И это не красит наш деловой климат, как бы власти не обещали его усовершенствовать и улучшить.

Фото: chuck holton / www.flickr.com

- А что с мораторием на введение новых налогов, про который говорят уже не первый год?

- Указ сам по себе — технический. Он не вводит новых налогов, но и не отменяет старые. К тому же, в пресловутом моратории есть оговорка, что ставки действующих налогов будут индексироваться на уровень инфляции. Как раз это 29-й указ и выполняет. А для того, чтобы не вводить новые налоги, требуется политическая воля. Но не только. Еще нужно, чтобы соблюдались экономические условия.

Если в бюджете будет существенно не хватать денег (а такая угроза есть постоянно), то придется своё решение о моратории отозвать. Или изыскивать дополнительные доходы бюджета в обход моратория.

Но есть несколько обстоятельств. Во-первых, то, что новые налоги вводится не будут, это замечательно, но не так-то много людей довольны уже существующими налогами. А во-вторых, в прошлом году государство предоставило довольно широкому кругу лиц много щедрых льгот, за которые кому-то придется заплатить. Доходы бюджета за счет этих льгот могут сократиться, а расходы сокращаться не собираются. Если разница не будет обеспечена за счет внешней торговли, то придется или занимать деньги у своих или у чужих, или смотреть, что делать с налогами. Поэтому не нужно приходить в эйфорию от моратория на налоги.

Договориться, каким должен быть новый Налоговый кодекс, не так-то просто

- Декларируется, что обновленный Налоговый кодекс должен будет проработать в неизменном виде как минимум три года. Это значит, что налоги нельзя будет не только вводить, но и отменять?

- Отказываться от некоторых налогов тоже бывает болезненно. Приятно было бы иметь трехлетнюю стабильность и уверенность, но это зависит от экономики страны. Есть масса проблем, которые существуют в применении нынешнего Налогового кодекса. Их предстоит решить в том кодексе, который мы собираемся написать к 1 сентября. Я говорю “мы”, потому что тоже вхожу в рабочую группу по составлению этого Налогового кодекса. У меня есть определенное представление о том, что должно быть сделано. Но я не уверен, что это всем понравится и будет реализовано.

Фото: GotCredit / www.flickr.com

- Может ли в конце этого года ситуация повториться? Изменение Налогового кодекса снова откладывается (например, снова на один год), а в конце декабря или в январе (прямо как сейчас) снова принимается указ Лукашенко с нужными поправками?

- Я вполне допускаю такую возможность. Для того, чтобы написать Налоговый кодекс, который может стабильно работать в ближайшие три года, требуется много времени и консенсус между всеми заинтересованными сторонами. А у нас до 1 сентября осталось всего 8 месяцев. Сделать все нужно очень качественно. Конечно, надеюсь, что все будут изо всех сил стараться. Но договориться, каким должен быть новый Налоговый кодекс, будет не так-то просто. Особенно учитывая то, что согласование некоторых менее важных документов растягивается на полгода.

Если мы не будем успевать с новым Налоговым кодексом за отведенный срок, я бы предпочел, чтобы решение о нем было отложено еще на год, а не появление сырого документа, содержащего множество неясностей и непонятностей, от которых потом бухгалтеры будут выть волками. Документ такого уровня и значения или должен быть хорошим, или его вообще не должно быть.

- В идеале, новый Налоговый кодекс будет без изменений работать не меньше трех лет. Значит ли это, что белорусская экономика все это время не будет меняться? И не может ли случиться так, что отлично написанный документ устареет, едва будучи принятым, если белорусские власти наконец-то решатся на структурные реформы в экономике?

- Я ни разу не верю в то, что у нынешних властей появится политическая воля на структурные реформы, как я их понимаю. Поэтому не представляю себе никаких преобразований такого сорта. Скорее можно допустить изменения в макроэкономической среде внутри и снаружи, которые заставят принимать совершенно другие решения. Но сначала это будет касаться других аспектов, и только во вторую очередь Налогового кодекса.

Вполне возможно, именно ситуация в экономике изменится так, что Налоговый кодекс устареет ещё до того, как те, кому положено по должности, успеют вычитать его до конца.