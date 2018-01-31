Николай Уласевич: Требую немедленно прекратить блокировку «Хартии-97» 2 31.01.2018, 11:52

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Николай Уласевич

Виновных в нарушении свободы слова в Беларуси надо привлекать к ответу.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Николай Уласевич:

- Блокировка сайта «Хартия-97» крайне возмутительна. Равно как и блокировка «Белпартизана». И хотя я успешно ее обхожу, требую незамедлительно прекратить затыкать всем нам рот и держать в ГУЛАГе.

Свободу слова! Долой цензуру и запреты на критику тех, кого уже давно не критиковать надо, а к ответу привлекать.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию