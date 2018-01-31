Николай Уласевич: Требую немедленно прекратить блокировку «Хартии-97»2
- 31.01.2018, 11:52
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Виновных в нарушении свободы слова в Беларуси надо привлекать к ответу.
Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Николай Уласевич:
- Блокировка сайта «Хартия-97» крайне возмутительна. Равно как и блокировка «Белпартизана». И хотя я успешно ее обхожу, требую незамедлительно прекратить затыкать всем нам рот и держать в ГУЛАГе.
Свободу слова! Долой цензуру и запреты на критику тех, кого уже давно не критиковать надо, а к ответу привлекать.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS