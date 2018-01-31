Как белорусы должны отметить 100-летие БНР (Видео, онлайн) 2 31.01.2018, 12:30

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Евгений Афнагель (слева) и Павел Северинец

(обновляется) Руководители оргкомитета по празднованию юбилея БНР выступили в прямом эфире.

Представители оргкомитета по празднованию юбилея БНР в прямом эфире «Радыё Свабода» рассказали о том, как будет проходить чествование 100-летия независимости Беларуси.

На вопросы журналистов ответили один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и председатель международной комиссии движения солидарности «Разам» Игорь Ляльков.