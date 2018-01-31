Госдеп США: «Кремлевский доклад» – только начало санкционного процесса 7 31.01.2018, 12:44

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РФ и ее правительству нужно напоминать о цене за пагубную деятельность, особенно в отношении Украины.

После обнародования "кремлевского доклада" процесс введения санкций против россиян только начинается. Об этом заявил чиновник Госдепартамента США на телефонном брифинге 30 января, сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Чиновник отметил, что список касается в первую очередь секторов обороны и разведки.

"29 января не было дедлайном относительно раздела 231. Таким образом, это не было конечным сроком введения санкций, это была дата начала. Это было началом гонки. Это был тот день, после которого мы могли начать вводить санкции, если мы в Госдепартаменте определим деятельность, которая подпадает под действие этого положения", – сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что американская сторона общалась с представителями стран-партнеров.

"Наши действия в глобальном масштабе позволили нам предотвратить заключение потенциальных сделок на несколько миллиардов долларов. И это реальный успех, это реальные деньги, реальный доход, который не попадет в Кремль, не попадет в Россию", – заявил чиновник.

Он добавил, что одна из целей закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который в августе 2017 года подписал президент США Дональд Трамп, – "напоминать России и ее правительству о цене за пагубную деятельность, особенно в отношении Украины".

29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд олигархов, которые занимают первые 96 мест в списке российского Forbes за 2017 год.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.

Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.