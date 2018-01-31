Начали действовать новые правила для водителей 5 31.01.2018, 12:38

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Поправки в КоАП вступили в силу с сегодняшнего дня.

С 31 января 2018 года вступили в силу изменения и дополнения в КоАП и ПИКоАП, касающиеся ответственности за нарушение некоторых пунктов ПДД. В УГАИ МВД рассказали подробности, пишет tut.by.

Напомним, речь идет об изменениях в статьях, касающихся водителей и совершенных ими незначительных правонарушений. Поправки во втором чтении одобрили «депутаты» в декабре прошлого года.

Так, изменения в ст. 18.17 КоАП (совершение ДТП) предусматривают, что при оформлении ДТП, в котором участнику не причинены телесные повреждения, а имеются только механические повреждения транспортных средств либо повреждения имущества, водитель привлекается к ответственности за нарушение конкретного пункта(-ов) ПДД, которое стало причиной происшествия. Если участники ДТП составляют «европротокол» — они не привлекаются к административной отвественности.

Также водителей не будут штрафовать за забытые документы (статья 18.18 КоАП). Ранее за отсутствие документов штраф составлял от 0,1 до 2 базовых величин. Теперь водитель может быть привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 18.22 КоАП (Иные нарушения), которая предусматривает предупреждение или штраф в размере до 0,5 б.в.

— Тем не менее, водителям не стоит этим злоупотреблять. Процедура проверки наличия документов по соответствующим базам данных предполагает определенные временные затраты. Кроме того, в системе может отсутствовать информация о документах, выданных давно. В этом случае потребуется дополнительная проверка, — подчеркнули в УГАИ МВД.

За повторное (в течение одного года) управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрен также административный арест на срок до 15 суток. Такая категория дел будет рассматриваться судами.

Одним из нововведений станет упразднение процедуры изъятия талона к водительскому удостоверению при наложении штрафа. Водителю не нужно будет посещать ГАИ, чтобы вернуть документ.

Также увеличен срок уплаты штрафа, который инспектор ГАИ налагает на месте, с пяти дней до месяца. Оплатить его можно посредством системы «Расчет» (ЕРИП) либо на месте с использованием платежной карты через мобильный терминал. Однако в случае неуплаты либо пропуска данного срока административное взыскание автоматически увеличивается на 2 б.в.

Добавим, что ранее предлагалось не лишать прав водителей за повторное в течение года превышение скорости. Однако эта норма не была одобрена.