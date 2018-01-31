Самолет прилетел из США в Австралию на топливе из горчицы 31.01.2018, 13:06

1,400

«Боинг» был заправлен 24 тоннами биотоплива.

Самолет Qantas выполнил первый полет между США и Австралией с использованием биотоплива.

Boeing австралийского авиаперевозчика вылетел 28 января из Лос-Анджелеса и успешно приземлился через 15 часов 30 января в Мельбурне, сообщает tio.by.

Борт был заправлен 24 тоннами биотоплива, произведенного из горчицы Brassica Carinata, что, по данным Qantas, позволило уменьшить выбросы углекислого газа в течение полета на 18 тонн по сравнению с использованием обычного керосина.

Brassica Carinata - это специальный промышленный сорт горчицы, разработанный канадской компанией Agrisoma Biosciences. Его можно сеять в районах, не пригодных для выращивания продовольственных культур, или же как покровную культуру для улучшения качества почты в перерывах между выращиванием продовольственных культур.

В процессе переработки горчица сорта Brassica Carinata дает масло, из которого получается 20% биотоплива для самолетов, 70% - биодизеля и 10% субпродуктов.

В рамках анонсированного в 2017 году сотрудничества Qantas ожидает, что первый в Австралии урожай зерна для производства биотоплива будет собран к 2020 году.