Политзаключенному Дмитрию Полиенко не отдают письма 2 31.01.2018, 13:13

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Несмотря ни на что политзаключенный держится бодро.

Как сообщил сайту palitviazni.info активист Вячеслав Косинеров, который переписывается с Дмитрием Полиенко, политзаключенный не получил отправленные ему открытки.

"Дмитрий сообщает, что сейчас особого давления со стороны администрации колонии на него нет. Но есть другая проблема. Еще в прошлом году мы провели акцию по поддержке политзаключенного и призвали всех, кто имеет желание поддержать Дмитрия морально, писать ему письма. Так вот точно известно, что из тех 150 открыток, что были присланы Полиенко, ни одна не дошла", - говорит Вячеслав Косинеров.

Со слов собеседника, письма доходят очень плохо, и лично он в последнее время вынужден отправлять заказную корреспонденцию.

"В таком случае можно точно проследить, что письма поступили в колонию, - добавляет Вячеслав. - Кстати, такая же ситуация и у ребят, отбывающих наказание по "делу антифашистов". Например, месяцами почта "молчит", а после мы пишем заказное письмо, и его отдают узникам. Видимо, в таком случае администрация понимает, что могут начаться жалобы, а потому письма отдают по назначению. Хотя и их - с задержками. Если же отправляешь по почте обычное письмо, та же администрация всегда может сослаться, что, мол, корреспонденция "потерялась в дороге".

Вячеслав Косинеров добавляет, что Дмитрий Полиенко держится бодро:

"Он вообще - позитивный человек. Рассказал, что отпраздновали Новый год по тюремным правилам - был торт и другие сладости, можно было смотреть ночью телевизор ... И еще - он очень много читает в колонии, а потому передаем ему по возможности литературу".

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирной акции "Критическая масса", которая проходила 29 апреля 2016 года в Минске и была прервана милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел). По приговору, Дмитрий Полиенко был осужден к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист подлежит направлению в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки (лучше - заказным) по адресу: 213800 Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ИК-2, отряд № 9.