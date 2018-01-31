Тереза Мэй: Британия нацелена на наилучшую сделку по Brexit 31.01.2018, 13:25

Тереза Мэй

Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании назвала это выполнением воли народа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена покидать свой пост и настроена на достижение "наилучшей сделки" для страны в рамках Brexit.

"Я не из тех, кто сдается", - сказала она журналистам на борту самолета во время авиарейса из Великобритании в Китай, куда она отправилась с трехдневным визитом, отвечая на вопрос о своем будущем на посту главы британского правительства.

"Первое и самое важное заключается в том, что я служу своей стране и своей партии", - сказала Т.Мэй, слова которой приводит BBC.

"Правительство работает. Следующие выборы будут только в 2022 году. Мы сейчас делаем то, о чем британский народ просил правительство", - отметила британский премьер.

В последнее время Т.Мэй подвергается жесткой критике по ряду вопросов, в том числе по выходу Великобритании из Евросоюза. Так, представители британской Лейбористской партии обвинили правительство в намеренном сокрытии информацию о негативных последствиях Brexit.

В свою очередь некоторые однопартийцы Т.Мэй - представители Консервативной партии - ранее выразили обеспокоенность тем, что она планирует пойти на слишком большие уступки во время переговоров с ЕС по вопросам выхода страны.

Комментируя эти сообщения, британский премьер заявила, что работа правительства заключается в "заключении наилучшей сделки по выходу страны из ЕС".

"Задача правительства - сделать так, чтобы мы вновь вернули себе контроль над нашими деньгами, законами, границами и чтобы мы могли заключать торговые сделки со всеми остальными странами. Мы над всем этим сейчас работаем. Вместе с этим мы работаем над другими ключевыми вопросами, которые ежедневно волнуют людей", - подчеркнула Т.Мэй.