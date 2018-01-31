«В СССР от туши щипало, как от мыла» 19 31.01.2018, 13:41

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Белоруска рассказала еще одну историю о советской реальности.

53-летняя жительница Могилева Марина рассказала tut.by об особенностях ухода за собой в советское время:

«Первый источник всех знаний об уходе за собой и красоте — это мама. Точнее, она просто являет собой пример и эталон одновременно.

Моя мама работала в детском саду, а замуж вышла в 18 лет, поэтому вопросы красоты ее интересовали мало. В арсенале была стандартная «губнушка» (губная помада. — Прим. TUT.BY). А еще духи «Красная Москва» фабрики «Новая заря». Это были первые средства, которые я, как девочка, тайком от мамы примеряла на себя.

Примерно лет в 15 мне подарили персональные духи — «Ландыш серебристый», а подруга отдала сухую растрескавшуюся тушь (тогда они еще были в коробочках). Это было большой победой. В подростковом возрасте собраться на танцы, имея тушь, помаду и аромат было просто верхом девчачьей роскоши. Хорошо помню, что, если тушь вдруг где-то осыпалась и попадала в глаза, в них очень щипало, как от мыла. И тогда это становилось бедой на весь вечер. Глаза чесались, краснели, а под ними оставались черные дорожки от туши. Цена красоты, так сказать. Зато отечественная помада была сделана качественно — ее остатки могли «задержаться» на губах на пару дней.

Марина в возрасте 18 лет. Снимок из личного архива героини

Вообще, идеологическое воспитание в моем юношестве никто не отменял. Мы все были комсомольцами. «А комсомольцы так себя не ведут», — строго говорили нам наши учителя. Так — имелось в виду с нанесенной на лицо «краской». Чтобы явиться в школу на уроки с тушью и помадой на лице, нужно было иметь большую отвагу.

Заниматься собой в определенный момент пришлось по необходимости. Я окончила институт и по специальности стала учителем. Работать, соответственно, направили в школу. Имея до 25 лет плохую привычку грызть ногти и руки, я понимала, что перед выходом на работу с этим срочно нужно что-то делать. Стыдливо опустила руки в карманы и отправилась в парикмахерскую на маникюр. Он, благо, был доступен всегда. Только не было никаких «записей» — все по живой очереди. В той же парикмахерской позднее я начала красить брови. Сидишь в очереди — видно же, что другие женщины брови красят, вот и я решилась. Красили их, к слову, в единственный имеющийся черный цвет. Просила всегда, чтобы мне только по волоскам, а то получалась «грузинская княжна Тамара».

На этом фото Марине 31. Снимок из личного архива героини

Интернета не было, о профессиональных консультациях косметологов даже не думали. Посмотреть образцы косметики было негде. Мы не могли подобрать ничего: ни о тоне, ни о туши, ни о помаде знаний не было. Помаду приобретали «методом тыка», а тушь просто просили «махровую» — так называли объемную. Однажды муж привез мне из Москвы шикарную французскую помаду. Ее оттенок совсем не подошел. Хоть и драгоценность, а пришлось отдать подруге.

Главными источником получения информации о том, как правильно ухаживать за собой, были «баба бабе сказала» и выписываемые журналы. Мне очень нравилась газета «Семья». Но, чтобы было понятно, вопросы красоты подавались в ней не так, как сейчас. Если сейчас это подробные инструкции с описаниями, картинками и пояснениями, что и как себе правильно подобрать и как использовать, то раньше это были интервью с интересными людьми. И вот от всяких певиц и артисток иногда можно было немного узнать, чему их научили гримеры. Из таких советов и понимала, как и что делать, чтобы выглядеть, как артистка.

А здесь — уже 38. Снимок из личного архива героини

Если говорить о кремах, то во времена Союза они были стандартными, типа «Детского». Были универсальные тональные средства «Балет», «Юность», «Жэмэ». Но как ими правильно пользоваться, никто не учил. Делали все, как казалось правильным самим.

По традиции с подругами каждую неделю ходили в сауну. Там делали самые простые маски из морковки, яблок, творога, меда, огурцов и вареной картошки. Волосы после мытья полоскали ромашкой и крапивой. Окрашивание было живой темой всегда, ведь хотелось идти в ногу со временем. Поэтому волосы тонировали «Иридой» или «Татьяной» — оттеночным шампунем.

Эти нехитрые средства покупали в городском универмаге и галантерейных магазинах. Других особенных мест с косметикой и не было. только важно было попасть в магазин, когда ее «выбрасывали» в продажу. И чтобы вообще были деньги на нее: косметические средства для рядовой женщины считались роскошью. Иногда брала крем для рук «Велюр», лак для ногтей. Все любили духи фабрики «Дзинтарс». Их тоже просто по аромату выбирали или хватали то, что было. Однажды купила тушь известной французской фирмы, причем совершенно случайно — и для меня это было круче самых крутых гор.

На этом фото героине 41 год.

После распада Союза рынок косметических средств стал насыщеннее. Можно было «купить Польшу». Мы наконец узнали о существовании контурных карандашей и о том, что тени могут быть в виде целых наборов. Покупали многое с рук, что-то кто-то на работе предлагал… Потом стали открываться коммерческие ларьки. Там тоже можно было выбрать «баночки».

Сейчас понимаю, что важно было ухаживать за своей красотой все время. Как-то этот вопрос меня всегда интересовал на природном уровне. Муж у меня медик. Он по жизни постоянно в женском коллективе. Это тоже не давало особенно расслабляться. Сама работала сначала учителем, потом — в органах внутренних дел. Все время с людьми. Нужно было «держать марку». И средства для этого находились как-то сами собой.

Сейчас на моей ванной полке есть выстроенная система по уходу за кожей лица. Очищение, маски, тоник, сыворотки, дневной и ночной увлажняющий кремы, крем с тональным эффектом. Периодически хожу на массаж лица к специалисту. В магазинах есть консультанты и пробники продукции. Косметологи стали «ближе к народу», у них тоже можно спрашивать. Женщине остается лишь выбрать систему ухода для себя и применять ее регулярно. Сейчас я понимаю, что красота — первое дело. Везде тебя оценивают по картинке. Играет роль даже оправа очков».