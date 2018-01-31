Белорусский футболист рассказал, как за один сезон в высшей лиге попал в БАТЭ 31.01.2018, 13:49

Захар Волков проходит предсезонку с борисовским клубом.

Первый полноценный сезон в высшей лиге 20-летний Захар Волков провел в тонущем «Нафтане», пишет «Трибуна».

Команда в итоге благополучно утонула, статистика говорит, что молодой защитник допустил больше всех в чемпионате результативных ошибок, но это не смутило БАТЭ, который предложил Волкову контракт. Сейчас новобранец проходит предсезонку с Борисовом, уже поучаствовал в парочке спаррингов и даже сделал броский голевой пас в игре с «Торпедо».

- Как ты пришел в футбол?

– Моя мама теннисистка, кандидат в мастера спорта. В Витебске всегда была первым номером. Раньше все играли деревянными ракетками. Помню, за хорошую игру в Минске сам Марат Николаевич Зверев подарил маме пластиковую ракетку – между прочим, первую в Витебске. Поначалу у меня не было особого выбора – с четырех до восьми лет занимался большим теннисом. Но когда выходил во двор, любил играть с футбольным мячом. Как правило, рядом со мной возился папа. В какой-то момент увлечение футболом стало превосходить интерес к теннису, и мне захотелось, так скажем, сменить профессию. Сказал родителям, что не хочу больше заниматься теннисом, и попросил отвести на футбол. Они обратились за советом к соседу-футболисту. Тот порекомендовал тренера. В итоге я начал заниматься в витебской СДЮШОР-6.

- Расскажи про первого тренера.

– Мой первый тренер – Кирилл Николаевич Лозин. Я ему очень благодарен. В детстве серьезно занимался с нами. Если что-то не получалось, он проводил дополнительные занятия. На них мы работали над устранением недостатков. Сейчас продолжаем общаться. Он звонит и пишет, всегда интересуется моими делами, поддерживает, если что-то не получается. Когда находит время, приезжает на игры.

Был случай, когда я хотел закончить с футболом – лет в 13-14. Игнорировал его звонки примерно в течение недели. Но, может, где-то совесть замучила, что я толком ничего не объяснил. Решил набрать его. Мы встретились. Кирилл Николаевич переубедил меня, и я вернулся. Если бы не он, даже не представляю, чем бы занимался сейчас.

- Сейчас играешь в теннис?

– Разве что в настольный. На базе «Нафтана» рубились с Виталиком Мараховским и Андреем Штыгелем на колу и сникерсы. Виталик очень сильный, соперничать с ним было сложно. Я ему чаще проигрывал.

- Мама – теннисистка, а папа чем занимался?

– Боксер, мастер спорта. В детстве, помню, зимой как-то не было футбольных тренировок. Отец сказал: «Сходи на бокс. Мало ли какая ситуация в жизни будет. Может, за девочку придется заступиться». Сначала отказывался, но потом передумал. В итоге позанимался для себя три месяца.

- В анкете на сайте БАТЭ ты писал, что хочешь научиться готовить. Какие блюда ты можешь сделать сейчас?

– Признаться, пока особо никаких. Разве что яичницу сделаю да макароны сварю. Но желание научиться вкусно готовить есть. Любимое блюдо – паста карбонара. Когда играл в «Нафтане», однажды в кафе Миша Горбачев посоветовал заказать на пробу. Понравилось так, что сразу три порции съел.

- Чем занимаешься в свободное время?

– Обычно отдыхаю дома — общаюсь с родителями, провожу время с младшим братом. Богдану четыре года, и он всегда рад, когда я рядом. Могу с друзьями поиграть в боулинг, бильярд или в киношку сходить.

- Кто тебя пригласил в БАТЭ?

– Прошлым летом в межкруговой паузе мой агент Валерий Исаев сообщил, что я приглянулся БАТЭ. Сказал, что нужно стараться во второй части сезона, потому что за мной будут внимательно следить. Разумеется, мне было лестно, что такой клуб обратил на меня внимание. Очень хотелось себя проявить. Наверное, получилось, если я оказался в БАТЭ.

- Директор «Витебска» Николай Вайтюховский говорил, что тебе было бы лучше провести еще сезон в родном клубе. Не считаешь, что рано ушел на повышение?

– Но такой шанс ведь может выпасть лишь однажды. Мы поговорили с Николаем Ивановичем Вайтюховским и главным тренером «Витебска» Сергеем Михайловичем Ясинским. Сказал им, что хочу попробовать себя в БАТЭ. Меня услышали. Спасибо им, что не стали препятствовать трансферу. Пожелали удачи и разошлись по-человечески.

- По статистике в прошлом сезоне ты допустил больше всех ошибок , которые привели к голу.

– Надо понимать, в какой команде я играл. «Нафтану» было очень трудно тягаться с конкурентами. Хотя мы провели немало хороших матчей. Однако в ходе сезону мы, в основном, оборонялись. При этом часто пропускали и проигрывали. Я был новичком высшей лиги, не всегда хватало сыгранности с такими же партнерами. Но в «Нафтане» для меня самое главное было играть и набираться опыта. Возможно, иногда тактически ошибался. Но грубых оплошностей я не припомню. Хотя нет, был один момент: из-под меня забили в игре с «Минском».

- Вспомни какую-нибудь историю времен «Нафтана».

– В Новополоцк я приехал в конце марта. Первые два месяца нам не платили зарплату. Кушать что-то надо было. Вместе с Евгением Калининым готовили сырую картошку в микроволновке. Было вкусно :).

- Как оценишь свой опыт в «Орше», где ты провел часть сезона?

– Главный тренер «Витебска» сказал, что я перерос уровень дубля. Мне предложили продлить контракт на год и поехать в аренду в «Оршу» за игровой практикой. Там тренировал Коноплев Юрий Васильевич, под руководством которого я выступал за «Витебск-2». Подумал, что это хороший вариант, и поехал в Оршу.

- Сравни уровень первой лиги и высшей.

– Ребята из «вышки» существенно превосходят футболистов первой лиги как по исполнительскому мастерству, так и по скорости мышления. Да и концентрация очень важна. В играх высшей лиги, стоит где-то зевнуть, и сразу получишь гол.

- После твоего перехода журналист «СБ» Сергей Канашиц удивился, что БАТЭ приглашает футболистов из «Нафтана», в котором «напрочь отсутствует дух победителей». Не задевают такие высказывания?

– Нет. У каждого свое мнение. Я же хочу доказать игрой, что меня не зря позвали в БАТЭ. Да и не все футболисты начинают с топ-клубов.

- Как тебя приняли в команде?

– Приняли хорошо. Бросилась в глаза дружелюбная атмосфера. Больше всего общаюсь с ребятами из молодежной сборной: с Щербицким, Джигеро, Климовичем и Березкиным. Впрочем, и с остальными. Потихоньку вливаюсь в коллектив.

- На какой позиции чувствуешь себя наиболее комфортно?

– В центре защиты.

- В опорной зоне тоже можешь сыграть?

– Думаю, справился бы. Тем более в детстве регулярно играл опорника. Потом – на лицензировании и в дубле. Помню, в «Витебске» была двусторонка с основой, которую тогда тренировал Сергей Александрович Вехтев. А Ясинский был тренером в дубле. Они увидели, что я неплохо смотрюсь в центре защиты плюс у меня высокий рост. Когда Ясинский возглавил основу, начал наигрывать меня как центрдефа.

- В каком чемпионате тебе было бы интересно себя попробовать?

– Мне еще рано об этом думать. Я в чемпионате Беларуси отыграл лишь один полноценный сезон. А так мне нравится Англия и Испания.

- Какие ближайшие цели для себя ставишь?

– Отчетливо понимаю, что попал в лучший белорусский клуб. Возможно, авансом. Поэтому первым делом мне важно зарекомендовать себя как игрока основного состава. Ну и, разумеется, постараться принести как можно больше пользы БАТЭ и помочь команде решить поставленные задачи.