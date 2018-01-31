«Кремлевский доклад»: Друзьям Путина будет еще хуже 2 31.01.2018, 13:59

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И это касается не только российских олигархов.

29 января министерство финансов США представило конгрессу США «кремлевский доклад», в который внесены 210 имен — 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов из РФ. Кто именно попал в список? Сколько там человек из «ближнего круга» Владимира Путина? И насколько плохи дела у фигурантов? Об этом рассказывается в материале «Обозревателя».

Сколько там человек и кто они?

В список внесены 210 имен — 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов. Российское правительство включили в этот список в полном составе, при этом под санкциями уже находятся вице-премьеры Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин. Кроме того, почти половина включенных туда чиновников (43 человека) представляют администрацию президента России. В их числе и руководитель АП Анатолий Вайно.

Самая крупная фигура в нем — премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом недоумение вызвало отсутствие в списке некоторых одиозных чиновников. Например, председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса и главы совета фонда «Центр стратегических разработок», экс-министра финансов России Алексея Кудрина, который считается давним соратником Владимира Путина.

В список также вошли главы 19 государственных компаний: Газпрома, Роснефти, Сбербанка, РЖД, ВТБ, Ростеха, Россетей, Интер РАО, Росатома, Транснефти, Газпромбанка, Татнефти, Аэрофлота, Башнефти, Объединенной авиастроительной корпорации, РусГидро, Внешэкономбанка, Алросы и Сахалин Энерджи.

Также там фигурируют 96 российских олигархов. Правда в докладе не указано, по какому принципу Вашингтон включал их в список. Возможно, что близость бизнесменов к российскому режиму оценивалась во втором, засекреченном, списке.

Насколько все для них плохо?

Сразу после публикации списка в Минфине США поспешили объяснить, что включение в список носит рекомендационный характер. То есть нельзя сказать, что ко всем 210 людям применены персональные санкции (хотя некоторые из фигурантов уже давно под ними).

Однако Вашингтон уже предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. То есть бизнес на Западе может иметь дела с друзьями Путина, которые не попали под персональные санкции, но теперь это чревато еще большими проблемами с США.

Удар по доходам

Дела у российских чиновников и бизнесменов идут все хуже. В России уже заявили, что наиболее чувствительный удар будет нанесен по их оружейному экспорту, а это до сих пор одна из крупнейших статей доходов для российского бюджета.

Теперь многие договоренности с другими странами о поставках оружия находятся под угрозой. Как написало российское издание «Коммерсант», ссылаясь на слова одного из топ-менеджеров предприятий ОПК, санкции «почти гарантируют» проблемы со средствами доставки продукции заказчикам.

Также под угрозу попадает сотрудничество России с Саудовской Аравией и Катаром. «В Дохе заинтересованы покупкой нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», но они и так оказались в сложном положении во внутриарабском мире, так что ссориться еще и с США из-за россиян они вряд ли будут», — говорят эксперты.

Это только начало

Теперь главный вопрос заключается в следующем: рискнет ли бизнес на Западе и остальном мире вести дела с кем-то из «расстрельного списка», если в любой момент на них за это может упасть карающая длань США? На этот счет есть большие сомнения, а это значит, что каждый фигурант списка (даже если он еще не под санкциями) скоро наверняка окажется в бизнес-изоляциии.

И это касается не только российских олигархов, которые вложили огромные деньги, чтобы интегрировать свой бизнес в Запад, но и топ-чиновников, которые тихо ведут свои дела через подставных лиц. Кто теперь захочет иметь дело с прокаженными?

Однако и это может быть лишь началом. Ожидается, что эти данные станут основой для принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России. Так что сегодняшнее решение — это еще цветочки. Дальше друзьям Путина придется еще хуже.