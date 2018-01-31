21-летний дояр зарабатывает, как айтишник, 49-летняя доярка – как доярка 7 31.01.2018, 14:17

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Работники сельского хозяйства рассказали, как проходит их день.

В 2006-м Лукашенко доярок насмешил. Хвастаясь российским журналистам нашими «сельскохозяйственными успехами», правитель обмолвился, что, мол, в Беларуси есть доярки, которые получают чуть ли не 600 долларов. Представители СМИ сбились с ног, но так и не нашли тогда, кого он имел в виду. Дояра Илью Янковца, который зарабатывает почти в два раза больше, чем в среднем по стране, журналисты отыскали в ООО «СНБ-Агро». «Еврорадио» разговаривает с ним и дояркой ОАО «Сельцы» Жанной Рудак. Еe сын пару лет назад жаловался в администрацию Лукашенко на зарплату матери – 82 рубля. Об условиях работы, самых крупных покупках и отпуске на море…

Как нашли такую работу?

Илья, 21 год: «Какое-то время работал слесарем по ремонту автомобилей, дальше пошел служить в армию. Когда вернулся, работы особо не было. Полгода сидел дома. Хотел в милицию пойти работать, ну хоть водителем. Там ведь 25 лет – и можно отдыхать. Вдобавок, с жильем проще. Можно и арендовать, и с кредитом бы помогли. Не получилось. Там никто не объясняет, почему. Нет и все. Позже пришел работать в ООО «СНБ-Агро». Первое время брал на себя разную работу, помогал устанавливать оборудование для автоматической дойки, попутно учился им пользоваться. К слову, вручную доил только дома. Думал, это очень легко, но оказалось не совсем. К коровам нужен особый подход. Если корову обидеть, она будет все время бояться.

Жена работает поваром в пансионате. Детей пока нет. Живем у родни в деревне Янушковичи в Логойском районе. Ждем, когда нам дадут от работы дом».

Жанна, 49 лет: «У меня пятеро деток. Старшему сыну 30 лет, я ему купила дом около Глубокого, там живет. Вася мой катается в Россию, но должен в феврале приехать домой. Даше – 18, она учится на третьем курсе на повара. Саша – в армии, ему 21. Еще – Женечка, ей 10 лет. Ходит в музыкальную школу, учится на аккордеоне играть.

Сама получила только среднее образование. Мастер-плодоовощевод по специальности! Единственная четверка в аттестате по английскому, остальные - пятерки, а приходится всю жизнь коров доить. Думала дальше пойти учиться – появился один ребенок, а потом второй. Завертелось... На мужа ж не кинешь детей, не поедешь на сессию. Так и живем: сначала работала на консервном заводе, а с 93-го – дояркой в ОАО «Сельцы». Раньше зарплаты были очень маленькие. В 2016 году получала 42 доллара за месяц, работая без выходных. Сын даже попробовал пожаловаться в администрацию Лукашенко. Я было, даже бросила заявление и уволилась, надо было глядеть за умирающей матерью. После ее смерти вышла на работу. Прошло не так много времени с момента «увольнения», поэтому документы отозвали, стаж не прервали, посчитали за отпуск – спасибо на этом. Шумиха в интернете сделала свое дело. Теперь ситуация с зарплатами намного лучше. Вдобавок, вернулся старый руководитель. Тех, что после него менялись, даже не помню».

Во сколько вы просыпаетесь и как проходит ваш рабочий день?

Илья: «Просыпаюсь где-то в полвосьмого. На работу езжу на машине. В 8.15 – на месте. В это время на ферму приезжает молоковоз. Моется робот и холодильник, потом робот подключается, начинаем доить. И так целые сутки до восьми утра следующего дня. Ночью работать не так что бы сложно, в принципе, как и днем, только людей почти нет, поэтому пустовато и скучно.

Из «минусов» — сутки надо постоянно на ногах. Иногда оборудование выходит из строя – приходится налаживать. Если мы можем починить - чиним, а нет – обращаемся в сервисную службу, там объясняют, как решить проблему.

Из «плюсов» – зарплата хорошая, выходные (сутки отработал – двое суток выходных). Не надо ходить каждый день на работу. Роботы сами доят, ты просто следишь, чтобы было все правильно. Сложности случаются тогда, когда приходится переобучать робота из-за того, что, например, какая-то корова слишком буйная. Настраиваем, чтобы робот правильно подключился к корове. Задаем координаты, как корова стоит, где у нее вымя. Почти всех коров, которые могут вести себя буйно, я знаю по номерам. Могу постоять рядом, проследить, все ли хорошо. Конкретно на нашей ферме работает три оператора – пока только мужчины. Коров на ферме 360, дойных – где-то 280.

Вообще, у нас все хорошо. Меня все устраивает».

Жанна: «Работаем вообще без выходных (смеется). На работу нам к шести утра. Домой попадаем к полдесятого вечера. Потом идем к пяти вечера на работу, домой к полвосьмого... Дело в том, что пока у нас мало коров доится. Я вам скажу, какой нам примерно поставили план. Мужчина должен надоить 11 тонн за этот месяц, у меня – 7, у третьей доярки – 5. У меня на данный момент доится только 25 коров, но вот-вот начнут телиться одна за другой! Мы доили втроем, но к нам в колхоз переехала еще одна женщина. Так что теперь нас четверо работает. На всех приходится две группы по 55 коров и две группы по 48 коров.

Дояркой работать трудно. Кроме дойки приходится и мешки тягать, и комбикорм раздавать. Тяжело. А еще много другой работы: моем трубы, коридор подметаем, навоз счищаем, клетки у телят белим и моем, кормим телят».

Сколько вы зарабатываете?

Илья: «Вначале, когда только пришел, вообще не понимал в этом деле ничего. Пришел водителем устраиваться, но водители не нужны были. Предложили эту работу – согласился, параллельно еще что-то ремонтировал. Сначала зарплата была совсем маленькая, мы особо ничего не делали, так – помогали в основном (где-то 180 рублей выходило), позже стала расти. А когда запустили роботов, в зависимости от надоев, становилась все выше и выше – и вот, получил 1700 рублей! Чем больше молока, тем больше получаем».

Жанна: «Зарплата теперь увеличилась. Получаем от 350 до 800 рублей. Все зависит от того, сколько надоим молока. Пока коровки не отелились, так зарплата не такая высокая будет, а с февраля уже начну получать нормально. Сейчас мы, по правде, зарплатам в колхозе рады. Председателю, слышала, на старые деньги 17 миллионов платят, но это, знаете, просто слухи людские. Утверждать не могу и не буду. Так говорят».

Ваша самая большая покупка и на что, вообще, уходит зарплата?

Илья: «Самая большая покупка – это машина Audi A4! 1700 рублей – просто отличная для Беларуси зарплата. 300 рублей в месяц выплачиваю кредит за автомобиль, что-то на жизнь уходит. Если кто-то просит одолжить денег – одалживаю. А так, в основном, откладываем, на будущее. В Минске иногда бываю, но по барам не хожу. У себя на Брестчине еще ходил, а так – что ходить, тем более, мы теперь с женой живем, всюду вместе. Ну… на аттракционы ездим иногда».

Жанна: «На этот год я ничего крупного не покупала. Надо маме на памятник собрать. Хочу себе морозилку купить, потому что холодильник хоть и с большой морозилкой, но мне этого мало. Почему не купила? Поверьте, у меня была такая задолженность – по воде, по свету… Все проблематично. Старшему сыну были нужны деньги. Перед Новым годом и свою, и мужеву зарплату отдала».

Как отдыхаете и бывали ли за границей?

Илья: «Сначала отсыпаюсь. Сплю где-то до обеда. Поскольку живем вместе с родственниками, по возможности, помогаю, но сам все хозяйство пока не веду. Вечером могу в магазин съездить. В выходные в Логойск можем заехать, в Силичи на коньках ездим кататься. Сейчас отпуск начнется – поеду к своим на Брестчину, там побуду.

Куда-то далеко не выезжаем, пока возможности нет. Дело не только в заработке. Жена тоже работает два через два. Графики не всегда совпадают, а хочется вместе побыть. На море вообще не хочется. Друзья много раз предлагали на озеро махнуть – просто с палатками».

Жанна: «В полноценном отпуске не была много лет. Когда вышла «по семейным обстоятельствам», никуда не ездила. Хватило того, что на меня повесили дохлых телят – пришлось за всех заплатить колхозу. У всех телят стоял один диагноз – истощение. И я ничем не могла доказать, что не виновата. На море ни разу не была, но, конечно, хотелось бы поехать. Зато в декабре я позволила съездить своей доченьке на новогоднюю елку в Минск. При тех зарплатах, что раньше получала, я бы ее не пустила. А теперь вот вышло. 32 рубля стоила поездка плюс с собой 25 рублей дала. Лыжи купили ей еще, ботинки лыжные…

А со свободным временем все совсем плохо. Вот у сестры будет юбилей 20 апреля. Если дадут выходной, утром поедем – вечером вернемся, потому что ведь хозяйство ни на кого не оставишь».

Подводя итоги

Власти любят покичиться аграрным бизнесом как перед внутренними, так и зарубежными инвесторами. Но вот парадокс. Отвечая на вопрос, не собирается ли 21-летний успешный специалист ООО «СНБ-Агро» Илья Янковец как-то совершенствовать свои умения и повышать уровень образования, оператор механизированной фермы отвечает: «Было бы желание, пошел бы дальше учиться, но нет». Рассуждая на тему, не обидно ли, что ровесник сына получает, нажимая на кнопки, в несколько раз больше доярки, которая никогда не работала с роботом и трудится без выходных с 93-го года, а ферма до сих пор не автоматизирована, Жанна Рудак с сожалением улыбается: «А я бы уже, наверное, и не сумела переучиться. Привыкла. У нас тут лет 5 назад начали что-то строить. Возвели крышу, столбы поставили. Стройматериалы лежат – и вся эта стройка заморожена».