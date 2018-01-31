Специалист по этикету рассказала, как себя вести в социальных сетях 3 31.01.2018, 14:20

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Татьяна Полякова

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Cоциальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного человека.

Татьяна Полякова — специалист по этикету с мировым именем. Она родилась в Таллине, но живет в Монако. Татьяна единственная, кто обладает лицензией на преподавание науки этикета в Монако. Она сотрудничала с известными мировыми брендами и является основательницей школы хороших манер Generation TP.

Татьяна Полякова выступила с лекцией в студии эстетического и физического развития для детей и взрослых «ArtPlay студию». Проектом руководит дочь бывшего премьер-министра Беларуси Оксана Сидорская. До лекции она рассказала tut.by о том, насколько важны манеры для бортпроводников и как общаться в соцсетях.

«Авиакомпания — это лицо страны, это же национальная особенность»

— Вы прилетели в Минск на самолете. Как вы оцениваете уровень этикета у наших стюардесс и стюардов?

— Я не летела «Белавиа», но летала этой авиакомпанией раньше. Не возьмусь (оценивать — прим.), не помню… Но я вообще считаю, что авиалинии в этой части света — это огромное отставание от всего, как должно быть. Я имею ввиду униформу, умение общаться, выражение лица: оно очень заискивает или отвлеченно. Иногда я даже думаю, как можно доверить свою жизнь таким людям, если даже с раздачей еды бывают проблемы. Но, например, мужчины стюарды более ориентированы на сервис, чем женщины. У них совсем другое выражение лица. Но стюардесс и стюардов по-прежнему странно одевают.

— Что вы имеете ввиду?

— Униформы в обтяжку. Авиакомпания — это лицо страны, это же национальная особенность, и люди всматриваются в стюардов, у них есть во время полета на это время. Поэтому стюард должен иметь также и актерские способности, он должен представлять страну. Конечно, бортпроводники должны говорить на иностранных языках или по крайней мере не стесняться это делать. Да, есть должностные обязанности, но при этом никто не запрещал иметь теплый взгляд.

— Вы сказали про авиалинии в этой части мира, вы говорите о постсоветском пространстве?

— Вообще о Восточной Европе. Сейчас появилось много маленьких авиалиний. И я заметила, что славянским людям не свойственна радость от того, что они работают в сфере обслуживания. Им это не удается. Такое впечатление, что они находятся в армии, а их заставляют там разносить сэндвичи или привязывать кого-то ремнями безопасности. Нет в этом никакой радости.

Сервис — это национальная особенность. Есть культуры, ориентированные на сервис. У них это в крови и очень хорошо получается, а есть нации, которые вообще к этому не расположены.

— Вы в Минске впервые?

— Я была здесь один день два года назад, как-то мельком. приезжала в 90-е годы. Еще приезжала вместе с классом, когда училась в Таллине. И сегодня, когда я ехала по центральной улице, то вспомнила это все.

Сейчас, зимой, все выглядит очень графично, виден сталинский ампир, конструктивизм, все здания просматриваются. Когда летишь — видишь сахарную пудру снега и огромное количество спортивных сооружений. Это редкая страна, где едешь — и все время видишь спортивные сооружения.

— Нам не хватает приветливости?

— Мне кажется, что хватает. У вас есть самодостаточность, аккуратная речь, нет вульгарного обращения. Я достаточно редко встречаю людей из Беларуси за границей, и могу принять их за немцев или людей из других стран Западной Европы. Вы очень спортивные, гордые и красивые, ваш человек не мельтешит, уверен в себе, он не зажат в коробке страны и не забит в угол.

Вы носители большой культуры, посмотрите, сколько людей родилось в Беларуси. В Эстонии есть Арво Пярт (эстонский композитор. — прим.). Но только высокие интеллектуалы знают его. А у вас тысячи фамилий, которые известны в мире. И вы единая нация. Украина, например, дробится на западную, центральную и восточную. А Беларусь — единая, с одной стройной культурой. И в характере вы более моногамные, больше принадлежите природе, чем городу, в вас чувствуется простор.

«Чем больше развиваются соцсети, тем больше они лишают людей частной жизни»

— Сегодня люди много времени проводят в соцсетях. Как вам кажется, важно ли знать правила этикета, чтобы не выглядеть там глупо?

— Нетикет — это такой же этикет. И здесь также работают правила о том, как надо обращаться и что надо представляться и именем, и фамилией. Мне кажется, что, когда раньше люди чаще звонили по телефону, было больше опасности сделать что-то не то, чем сейчас, когда они пишут в соцсетях. В соцсетях у вас есть шанс быстро и правильно сформулировать фразу. Однако, считается, что в соцсетях ты должен использовать какой-то сленг, хотя это ничего не дает. Ведь в плане этикета все правила остались теми же. И если, допустим, есть правило поблагодарить за подарок в течение 24 часов, ты можешь отправить то же самое письмо (по интернету. — Прим.), хотя раньше с курьером отправляли букет и открытку.

С другой стороны, несмотря на то, что есть соцсети, открытки все равно нужно подписывать. Букет завянет, торт съедят, а открытка останется на всю жизнь, и это единственное, что потом попадает к антикварам.

Чем больше развиваются соцсети, тем больше они лишают людей частной жизни.

— Все зависит от стиля жизни и рода занятий. Ведь кто-то в интернете работает. Я, например, общаюсь в любое время суток и, находясь в Европе, могу следить за Индией, Китаем и одновременно отвечать в Лос- Анджелес. Но это не значит, что я все время сижу в соцсети, хотя мне и говорят, когда пишут, что в мессенджере напротив моего имени горит зеленый огонек. Я могу ответить поздно, потому что в этом во всем тоже есть какое-то вторжение. Это жизнь в стиле: ты кликнул — и сразу должен получить лайк.

Как-то я была в одной компании с Познером, и они разговаривали с моим приятелем о Facebook. И было одно мнение, что Facebook — ерунда, а второе, что с его помощью ты можешь увидеть своих знакомых, кто что опубликовал, какой проект сделал, в каком он сейчас городе. Вдруг ты в этом же городе, и у вас есть шикарная возможность сходить вместе в музей или встретиться на чашку кофе. Соцсеть стала заменителем общения, но она не спасет, потому что любопыство исчерпано. И это все зашло так далеко, что сейчас начали с помощью соцсети делать репортажи из родильных домов. Мне кажется, все равно это чуть-чуть личная жизнь. Из туалета же такие репортажи пока не делают.

Или бывает, что публикуют фото ребенка, который только появился на свет. Мне кажется, уместнее сделать парадный портрет ребенка, а если не хотят его показывать, то фотографию счастливых родителей. Это же все про родителей в первую очередь, а не про детей. Именно поэтому в дни рождения я в первую очередь поздравляю родителей детей, потому что, если бы не они, ничего бы этого не было.

Еще чего я не понимаю в соцсетях, так это веерных рассылок. Если я вижу, что это делают, то пишу напрямую этому человеку и прошу: «Пожалуйста, не нужно. Не присылайте мне то, что не включает моего имени, мне это неинтересно». Я могу сама подписаться на какие-то группы, но не хочу, чтобы меня насильно на них подписывали.

— А как вы смотрите на то, что некоторые публикуют твое фото и ставят на тебя тег на групповом фото?

— До того, как сделать фото, нужно обязательно спросить, хочет ли этого человек, и нужно еще получить ответ. Потому что все-таки это личная фотография, а потом может оказаться, что вся эта ситуация и выражение лица — не совсем то, что человек хотел увидеть.

«Правила этикета — это защитный барьер»

— Как вы относитесь к тому, что родители делают в соцсетях аккаунты для своих детей?

— У собак аккаунты сейчас тоже есть.

— У собак я не видела, а у детей видела.

— Детей полностью лишают их личной жизни, это неправильно. Когда такие страницы делают для детей знаменитостей, то это все маркетинг и деньги. Но люди лишают своих детей детства. Для меня это то же самое, когда только родившегося ребенка тащат в ресторан. Это модно, у вас третий-четвертый брак и малыши, но раньше такого количества детей в ресторанах не было. Хотя мне как-то один ресторатор объяснил, что некоторым дешевле купить блюдо ребенку, чем оплатить няню.

— Если я кому-то хочу позвонить и не очень хорошо знаю этого человека, я должна сначала написать ему в Facebook?

— Мы забываем о тех, у кого нет Facebook. Но я все равно по привычке сначала пишу смс или говорю, позвонив: «Вам удобно сейчас говорить или мне перезвонить позже?» И только потом начинаю разговаривать. Если вероломно позвонившие люди думают, что я сейчас могу говорить?

С другой стороны, сейчас многое меняется, и телефон звонит все реже — все переходит в чат. И писать сложнее, потому что ты должен сформулировать фразу.

— Если соблюдаешь правила этикета в соцсетях, чем это может помочь?

— Это защитный барьер. Французский этикет прописали в конце XVIII века, китайцы это сделали еще раньше, и живут по этим правилам. В каждой культуре правила будут отличаться. Но только зная их, вы поймете, почему приглашение на чай более важно, чем приглашение на ужин.

Пригласив на чай, ты готовишься к общению с людьми, ты не следишь за повором, за тем, что налито, и ты можешь общаться через весь стол, потому что на чай не накрывают больше чем на 12 человек, а по правилам, если вас за столом 12, то вы можете общаться со всеми крест-накрест. Устройство и механизм быта — это тоже часть этикета. И то, как принять гостей и как одеться к их приему. Ты должен быть одет на два-три тона скромнее гостей: кто-то из гостей мог не успеть переодеться, а тебя украшают твой дом, члены семьи.