Ученые в Египте открыли новый вид динозавров 1 31.01.2018, 15:12

Изображение: REUTERS / Carnegie Museum of Natural History / Andrew McAfee

Палеонтологи нашли в пустыне Сахара останки ранее неизвестного науке динозавра.

Ученые обнаружили кости динозавра, принадлежащего к ранее неизвестному виду, в пустыне Сахара на территории Египта, находка может пролить свет на эволюцию динозавров в Африке.

Останки обнаружила группа исследователей из египетского Университета Мансура во главе с Хешамом Салламом. Ученые в соавторстве с исследователем из американского университета Огайо Эриком Горсаком опубликовали статью о находке в журнале Nature Ecologу and Evolution (перевод — ria.ru).

Как отмечается в сообщении на сайте университета Огайо, динозавр, "сопоставимый по размерам со школьным автобусом" получил название Mansourasaurus shahinae, он относится к группе титанозавров — травоядных динозавров с длинными шеями и хвостами, передвигавшихся на четырех конечностях.

Согласно опубликованной в журнале Nature Ecologu and Evolution статье, найденный динозавр жил на северо-западе Африки 94-66 миллионов лет назад и принадлежит к той же ветви, что и титанозавры, ранее обнаруженные в Евразии. Находка может служить доказательством того, что расселение наземных позвоночных между Евразией и Африкой произошло после разделения Африки и Южной Америки, формировавших ранее единый континент, 100 миллионов лет назад.

Находки останков указанного периода на территории Африки случаются крайне редко. Обнаруженный скелет является одним из наиболее хорошо сохранившихся.