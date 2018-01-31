В Узбекистане снят с должности глава госбезопасности 31.01.2018, 15:33

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Рустам Иноятов

Фото: «Синьхуа»

Cнятие с должности Рустама Иноятов уже сравнивают с устранением Лаврентия Берии.

Генерал-полковник Рустам Иноятов снят с должности главы Службы национальной безопасности Узбекистана. Об этом «Радио Свобода» сообщили два источника в Ташкенте.

Как отмечают обозреватели, произошедшее в среду в Узбекистане "можно сравнить только с устранением Лаврентия Берия из правящего советского ареопага после смерти Сталина".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, наконец, сумел освободиться от самого одиозного наследства, оставленного ему Исламом Каримовым, казавшегося вечным шефа узбекского ЧК Рустама Иноятова, пишет на своей странице в Фейсбуке российский специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Заметим, что произошло это на следующий день после того, как в Узбекистане достаточно скромно отметили 80-летие Ислама Каримова.