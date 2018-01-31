«Попытка №2»: Рядом с треснувшим мостом в очередной раз навели понтоны 3 31.01.2018, 15:42

Архивное фото tut.by

Движение через Припять пытаются восстановить после 2-недельного перерыва.

Мучительные попытки восстановить автомобильную переправу через Припять в Житковичском районе предпринимаются с тех пор, как там провис стационарный бетонный мост, пишет onliner.by.

Сегодня погода разрешила вновь навести наплавной мост, который недавно был сорван льдами, уплыл, но был пойман. Движение будет восстановлено после 2-недельного перерыва. Надолго ли — зависит от погоды.

Напомним хронологию злоключений. 7 декабря прошлого года треснул бетонный мост, соединяющий Житковичи и заречную зону.

10 декабря военные и спасатели навели понтонную переправу. Без нее транспорту (в том числе многочисленным фурам) приходилось делать крюк в в пару сотен километров.

В ночь на 14 января обнаружилось, что понтоны удрали. Их сорвало льдинами, которые поплыли по Припяти. С тех пор в этом месте переправлялись только пешеходы — на лодках МЧС.

Синоптики информируют, что в последние дни ледообразование остановилось, а некоторые участки рек вообще очистились ото льда. В том числе освободилась Припять рядом с многострадальной переправой. Это значит, что появилась возможность хотя бы на время восстановить переправу.

О том, что понтоны установлены и берега соединены, проинформировали сегодня местные жители. По телефону горячей линии райисполкома подтвердили: ехать уже можно, но автомобильное движение будет открыто только днем.

Как долго продлится это счастье — зависит от погоды. Если вновь пойдет лед, переправу придется убирать.