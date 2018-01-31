Пять уроков для лидера от премьер-министра Канады Джастина Трюдо 31.01.2018, 15:55

Сплоченная команда – первый, но единственный шаг к успеху.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо – всеобщий любимец как у себя в стране, так и по всему миру. Сегодня его часто называют одним из самых красивых политиков в мире, однако, красота не единственное его достоинство. Это звание он неоднократно подтверждал, как своей политической деятельностью, так и общественной, пишет hyser.com.ua.

Недавно Лиза Киммел, президент и главный исполнительный директор PR-компании Edelman Canada в своем интервью сказала, что стиль лидерства Трюдо характеризуется прозрачностью, доступностью, открытость и готовностью к сотрудничеству. Согласно результатам исследования 2017 Edelman Trust Barometer («Барометр доверия»), это те самые черты, которые больше всего восхищают и ценят массовое население в ролях государственного и частного секторов.

Независимо от того, какой стиль управления вы выбираете, есть несколько ключевых уроков, которые мы можем извлечь из подхода премьер-министра Трюдо к лидерству. Вот пять из них.

1.Сплоченная команда – залог успеха

Трюдо всегда говорит, что главной задачей успешного лидера является создание «бриллиантовой» команды. Он часто использует именно такой синоним, так как ценит и уважает каждого участника своей команды. Главный критерий подбора команды – выбор специалистов с широким спектром личного и профессионального опыта, который отражал гамму культурного и религиозного многообразия Канады. Трюдо приписал свой избирательный успех тому, что он «собрал самых лучших людей и бросил им вызов, чтобы найти реальные решения».

Трюдо проявил себя замечательно, желая пообщаться с людьми, которые не согласны с ним, и рассмотреть их взгляды.

Идея основывается на том, что многие лидеры так и не добиваются успеха, так как думают, что смогут все сами сделать. Но настоящие лидеры поступают по-другому: они объединяют целую коллективную группу, которая может разобраться во всех сферах. В конце концов, исследования показали, что разнообразие часто играет ключевую роль в творческом мышлении и решении проблем.

2. Стройте здоровую коммуникацию

К удивлению критиков, Трюдо показал себя как человек, который всегда прислушивается ко мнению людей, не согласных с его личным мнением. Заслуга Трюдо – прозрачный, подлинный диалог общественности с одной стороны и правительства Канады– с другой. «Он развивает новые стандарты коммуникации власти и общественности», — говорит руководитель группы канадских частных и коммерческих банков Кэмерон Фаулер, который возглавляет более 15 000 45 000 сотрудников BMO Financial Group.

«Чтобы быть эффективным и продуктивным, диалог должен начинаться с того, что руководители слушали, а затем принимал управленческие решения, — добавляет Фаулер».

3. Расширяйте профессиональный кругозор

Перед началом политической карьеры Трюдо был преподавателем, некоммерческим лидером, вышибалой в ночном клубе и инструктором по сноуборду. Излишне говорить, что это резюме значительно отличается от традиционного пути к высшим руководящим ролям и изначально высмеивалось.

Сами навыки, которые премьер-министр оттачивал как учитель и лидер третьего сектора, имеют ключевое значение для его способности мотивировать.

Эксперты также считают, что эмоциональный интеллект (EQ) действительно становится более ценным по этим причинам. Мало того, что руководители, которые получают высокие оценки за EQ, «связывают и вдохновляют сотрудников», но эта черта связана с более высоким взаимодействием, инновациями.

4. Лидерство не требует абсолютного совершенства

Ни для кого не секрет, что лишь сильные и умные люди способны признавать свои ошибки. Трюдо не исключение, так как совсем недавно премьер-министр был обвинен в том, что он обманывал другого члена парламента. Реакция Трюдо была мгновенна: он сразу же публично принес свои извинения. К тому же это была искренняя, пропорциональная реакция на ошибку.

Более чем через месяц после этого рейтинги одобрения Трюдо были выше, чем когда-либо, и ведущие наблюдатели пришли к выводу, что широко осужденный инцидент не повлиял на его репутацию.

Дело в том, что лидерство не требует совершенства. «Премьер-министр допустил ошибку», — утверждает Ави Синха, судебный партнер юридической фирмы Маккарти Тетро. «Мы знаем, что все совершают ошибки; разница в том, что лишь настоящие лидеры могут их признать и сделать соответствующие выводы».

5. Всегда оставайтесь личностью с твердой жизненной позицией и не забывайте о своей личной жизни

Трюдо всегда говорит о том, что невозможно заполнять всю свою жизнь рабочими обязанностями и проблемами. Нужно научиться расставлять жизненные приоритеты и всегда оставлять время для личной жизни, поскольку именно родные и близкие способны дать силу и мотивацию для дальнейшей деятельности.