В России готовят налог на наличные деньги 9 31.01.2018, 15:59

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В магазинах у каждого товара будет два ценника — один с безналичной суммой, другой - с суммой в бумажных деньгах.

Минфин и Минэкономразвития рассматривают возможность введения налога или сбора за платежи наличными деньгами. Он может быть включен в план «ускорения экономики» на 2018-24 гг, сообщает сайт finanz.ru.

Цель - "обеление" экономики, поскольку схемы по "обналичке" используются для ухода от налогов и незаконных операций.

Статистика ЦБ подтверждает: держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года сняли 19 трлн российских руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн российских рублей. Всего же оборот наличных составил 8,7% ВВП.

В качестве идеи рассматривается муниципальный налог, который шел бы в бюджеты субъектов РФ. Администрировать его можно через контрольно-кассовую технику, объясняет федеральный чиновник, она отражает вид платежа, а доначислять налог можно продавцу.

Другой вариант - дифференцированная ставка НДС: при безналичных покупках она может быть снижена. Но такой подход в определенной степени противоречит одному из базовых принципов налогового законодательства, которое требует свободы перемещения по территории России товаров и финансовых средств, говорит руководитель налоговой практики "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

По его словам, если власти решатся на введение такого налога, наиболее вероятно, что это будет некий квазиналоговый платеж, который по форме не будет подпадать под ограничения налогового законодательства.

Итогом будет появление в магазинах у каждого товара двух ценников - одного с безналичной суммой, другой - с суммой в бумажных деньгах.

Изучается, в частности, опыт Индии и Азербайджана, где действует налог на операции с наличными не только при покупках, но и при снятии денег со счета.

Помимо этого, в правительстве рассматривают и другие формы борьбы с наличным оборотом. Минфин еще в 2012 году предлагал запретить покупки за бумажные деньги на сумму больше 600 тысяч рублей, а затем и 300 тысяч рублей.

В январе эта тема снова обсуждалась, и лимит предлагали установить на отметке 500 тысяч рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что поддерживает эту инициативу.

Впрочем, признают чиновники, реализовать идею пока будет сложно: далеко не во всех торговых точках в регионах есть необходимая инфраструктура для безналичных платежей.

Кроме того, вопросы из-за ограничения наличных могут возникнуть у Конституционного суда.