Стало известно, какой будет погода в первых числах февраля 31.01.2018, 16:12

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра днем на большей части территории Беларуси ожидаются осадки.

1 февраля ночью погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно, ночью с прояснениями, сообщает Гидромет.

Ночью в северо-западных районах, днем на большей части территории страны осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-6°С, по северо-востоку до -7..-9°С; во второй половине дня повысится до -1..+4°С, по юго-западу до +6°С. Атмосферное давление будет падать.

2-3 февраля погоду будет определять малоподвижный атмосферный фронт с волнами.

2 февраля на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем от -1°С по северу до +5°С по югу.

3 февраля на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. По юго-востоку слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северу до +3°С по югу, максимальная днем -3..+3°С, в юго-восточных районах до +5°С.