Белорусским паралимпийцам запретили повторять «акцию Фомочкина» 2 31.01.2018, 16:16

Олег Шепель

МПК предупредил белорусских спортивных функционеров.

Глава Паралимпийского движения Беларуси Олег Шепель рассказал, к каким мерам прибегнул МПК, чтобы не допустить повторения ситуации на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро, когда на церемонии открытия член белорусской делегации Андрей Фомочкин прошел с российским флагом в знак несогласия с дисквалификацией сборной России, сообщает «Прессбол».

— Ожидаете ли повышенного внимания со стороны Международного паралимпийского комитета в связи с проносом российского флага на церемонии открытия летней Паралимпиады в Рио-де-Жанейро?

— Да, нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям. Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. WADA не называет ни имен, ни даже номера проб, — сказал Олег Шепель.

На днях Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Организация приняла такое решение на основании дополнительной информации, полученной от рабочей группы. Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов.

Андрей Фомочкин «прославился» на весь мир после того, как прошел с российским флагом на параде открытия Паралимпиады-2016 в Рио.

В сентябре 2017 года стало известно, что Андрей Фомочкин стал новым руководителем спорткомплекса «Раубичи». До этого Андрей Фомочкин возглавлял отдел зимних видов спорта в управлении национальных команд Министерства спорта и туризма.