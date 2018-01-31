Карлес Пучдемон: Мы продолжаем! 31.01.2018, 16:29

Лидер Каталонии заявил о том, что будет и дальше бороться за независимость.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон опроверг информацию о том, что он признает поражение в движении за независимость автономии после того, как испанский телеканал обнародовал его личные сообщения.

Об этом сообщает BBC.

Пучдемон признался, что у него был момент сомнения, однако заявил: "Мы продолжаем!"

В его сообщениях, обнародованных Telecinco, он писал: "все закончилось", Мадрид "выиграл". В другом сообщении он признал: "мы живем в последние дни Каталонской республики".

Реагируя на публикацию своей переписки, Пучдемон обвинил Telecinco в нарушении конфиденциальности, заявив, что он все еще глава правительства Каталонии.

"Я человек, и бывает, что я тоже сомневаюсь", - написал он в Twitter.

"Я глава правительства. Я не сделаю ни одного шага назад, поскольку имею уважение, благодарность и обязательства в отношении граждан и страны. Мы продолжаем!" - заявил Пучдемон.

Напомним, спикер парламента Каталонии Рожер Торрен принял решение отложить заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлеса Пучдемона на пост главы Женералитата.

Своим решением Торрен продемонстрировал нежелание идти вопреки решению Конституционного суда, как того требовал сам Пучдемон, однако нашел другой выход. Он заявил, что другого кандидата выдвигать не будут.