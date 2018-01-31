Задержан совладелец сети магазинов рыбных деликатесов 31.01.2018, 16:32

Фото: belsfera.by

Директора сети «Джон Дори» подозревают в неуплате налогов.

Сотрудники правоохранительных органов во вторник задержали директора и совладельца сети магазинов охлажденной рыбы и морепродуктов «Джон Дори» по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Эту информацию tut.by сообщил источник и подтвердили в СК.

«Задержали его во вторник в первой половине дня на офисе в Минске. Говорят, финансовые претензии, правда, незначительные по сумме, были еще в ноябре», — отметил источник.

ООО «Джон Дори» была создана в 2009 году. Компания специализируется на поставках охлажденной рыбы и морепродуктов. У нее работало семь точек в Минске, в основном в гипермаркетах Green. Магазины в ProStore с 4 января нынешнего года прекратили свою работу. Работает также доставка на дом и оптовая продажа.