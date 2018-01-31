Ученые: Дежавю заставляет людей доверять незнакомцам 31.01.2018, 16:37

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В Нью-Йоркском университете провели специальное исследование.

Новое исследование, проведенное в Нью-Йоркском университете, показало: степень нашего доверия к незнакомцам зависит от того, насколько они похожи на наших старых друзей.

По словам ученых, мы неосознанно принимаем решение о репутации незнакомцев без какой-либо информации о них, полагаясь на свой предыдущий опыт, пишет The Deccan Chronicle.

Участники исследования чаще выбирали фотографии незнакомцев, напоминавших честных людей, которых они встретили во время предыдущего эксперимента, чем фото незнакомцев, которые были похожи на нечестных людей, встретившихся им ранее. Незнакомцам не доверяли даже в том случае, если они лишь слегка напоминали тех, кто вел себя аморально.

Дело в том, что происходит так называемая генерализация стимула. Негативную реакцию вызывает не только условный стимул, но и стимулы, похожие на него. Поэтому мы склонны не доверять тем, кто напоминает нам нечестных людей, с которыми мы знакомы.