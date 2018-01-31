Николай Черноус: В Барановичах только и говорят, что о блокировке «Хартии-97» 31.01.2018, 16:41

Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Независимый сайт поддерживают по всей Беларуси.

Общественный активист и предприниматель из Барановичей Николай Черноус прокомментировал блокировку сайта «Хартия-97»:

- В Барановичах очень возмущены этим решением. Только и говорят, что о блокировке Сharter97.org.

Люди учат один одного, как обходить блокировку, не обращая внимания на то, что сайт заблокирован. Народ клич бросил: давайте подписи соберем в поддержку «Хартии-97». Но у нас в Беларуси как - пока «ногами не потопаешь» - ничего не дождешься. Подписями ничего не добьешься: «под сукно положат» и забудут. А если выйдем на акцию - разблокируют сайт, никуда не денутся. Нужна солидарность и решительные действия.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию