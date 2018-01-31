Линас Линкявичюс: «Кремлевский доклад» стал списком позора для России 7 31.01.2018, 16:51

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Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Это еще не санкции, но довольно серьезный ответ Вашингтона на действия Кремля.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал решение США обнародовать "список позора" российских политиков и предпринимателей, сообщает delfi.lt.

Глава литовского дипломатического ведомства говорит, что этот список следует расценивать как ответ Вашингтона на действия Москвы в международном пространстве.

«Это можно назвать предупредительным списком или «списком позора». Все это следует связывать с деятельностью России в международном пространстве», - сказал министр иностранных дел Литвы.

«Это не санкции, но как к предупреждению к нему (к списку - ред.) следует относиться со всей серьезностью», - добавил он.

В обнародованном администрацией США в понедельник вечером списке оказалось 114 российских политиков и 96 названных олигархами предпринимателей, которые поддерживают тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Так выполняется требование Конгресса США наказать Москву за вмешательство в состоявшиеся в позапрошлом году выборы. В списке политиков - вся указанная на сайте Кремля президентская администрация и кабинет министров, а список олигархов полностью соответствует составленному журналом Forbes перечню российских миллиардеров.

В списке нет президента РФ Путина, в отношении многих лиц из списка санкции не применяются - США ограничились обнародованием.

По словам Линкявичюса, это означает, что Вашингтон будет пристально наблюдать за поведением россиян из списка и может ввести в их отношении санкции позже.