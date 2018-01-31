Футболиста впервые купили за биткоины 4 31.01.2018, 17:11

Турецкий клуб надеется, что биткоин принесет им чемпионство.

Турецкий любительский клуб «Харунустаспор» приобрел футболиста Омера Фарука Кироглу за биткоины. Как пишет lenta.ru, oб этом сообщает USA Today.

По словам члена правления клуба Хальдуна Сехита, покупка игрока за криптовалюту стала первой в истории футбола. «Харунустаспор» заплатил за Кироглу 0,0524 биткоина (547 долларов) и 540 долларов наличными.

Сехит выразил удовлетворение проведенной сделкой. «Если Бог даст, биткоин принесет нам чемпионство», — отметил он. «Харунустаспор» участвует в первом дивизионе любительской лиги Сакарьи (область на северо-западе Турции — прим.).

В декабре 2017-го хоккейный клуб «Рангстед Сайер Кэпитал» из высшей лиги чемпионата Дании предложил игрокам получать заработную плату в криптовалюте. Биткоин-миллиардер Никлас Николайсен стал главным спонсором датской команды.

31 января курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов. На данный момент он торгуется на уровне 10151,8 доллара за монету.