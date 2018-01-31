Российский чиновник: Как бы нам не оскандалиться с саранчой на ЧМ-2018 11 31.01.2018, 17:42

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Культура полей должна быть в России высочайшей.

Регионы, в которых в 2018 году пройдет чемпионат мира, должны обратить особое внимание на распространение саранчи, чтобы она не прилетела на футбольные поля и не вызвала мировой скандал, — заявил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. Весь мир приедет к нам на территорию, футбольные поля — зеленые. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут... Вам смешно? А знаете, насколько ответственно? И позорно будет. Около миллиона гектаров саранчи (пораженных саранчой — ред.) сегодня уже обнаружено — это Волгоград, это Астрахань, ряд других южных регионов. Поэтому нужно обратить внимание... Культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшей для того чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом, особенно там, где будут гости со всего мира. Это наша с вами ответственность», — цитирует Чекмарева, выступавшего на Всероссийском агрономическом совещании, РИА «Новости».