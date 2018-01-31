Денежные переводы белорусам из-за рубежа увеличились на 15% 7 31.01.2018, 17:47

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В среднем один перевод составлял около $330.

Денежные переводы белорусам из-за рубежа за год увеличились на 15,5%. В 2017 году общая их сумма составила почти 374 млн долларов, в 2016-м — $323,37. В среднем один перевод составлял около 330 долларов, информирует пресс-служба Нацбанка.

В то же время жители Беларуси отправили за границу денежных переводов на 164,5 млн долларов (в среднем один перевод — около 350 долларов). Это на 8,7% больше, чем было в 2016 году (около $151 млн).